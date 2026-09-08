"대한민국 최고 에이스" 하현승 앞세워 대만 제압, 청대 사령탑이 밝힌 박근서, 엄준상 사용법

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교올스타 선발투수로 등판한 부산고 하현승. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 정현석 기자] "적진에서 이겨서 정말 기분이 좋다. 하현승이라는 대한민국 최고의 에이스가 마운드를 굳건히 지켜준 덕분이다."

18세 이하(U-18) 야구 국가대표팀이 '숙적' 대만을 안방에서 꺾고 아시아청소년야구선수권대회 기분 좋은 첫 승을 거뒀다. 승리의 발판을 놓은 에이스 하현승의 역투, 그리고 상황에 따른 정윤진 감독의 상황별 세밀한 투수 교체 공식이 빛을 발한 순간이었다.

정윤진 감독이 이끄는 한국 대표팀은 7일 대만 타이베이에서 열린 B조 조별리그 1차전에서 대만을 2대0으로 제압했다.

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4일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 경기고와 덕수고의 경기, 덕수고 엄준상이 역투하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.04/

대만 타선 묶은 '12K 역투' 정윤진 감독 "현승이가 승기 잡았다"

이날 경기의 최고 스타는 단연 좌완 선발 하현승이었다. 하현승은 5⅔이닝 동안 단 2개의 안타만 허용하며 무려 12개의 탈삼진을 솎아내는 압도적인 무실점 피칭을 선보였다.

대만 타자들은 하현승의 예리한 변화구에 전혀 타이밍을 맞추지 못하며 연속 삼진으로 돌아서기 일쑤였다.

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하현승이 긴 이닝을 완벽하게 틀어막아 준 덕분에 경기 후반 찬스가 찾아왔다. 5회까지 대만 선발 류런유의 공에 고전하던 대표팀은 6회 바뀐 투수 우하오샹을 상대로 남현우의 안타, 조희성의 2루타, 엄준상의 결승 적시타, 이호민의 희생플라이를 묶어 2점을 뽑아냈다.

정 감독은 경기 후 인터뷰에서 "선수들에게 티는 내지 않았지만 경기를 앞두고 혼자 긴장을 많이 했다"며 "상대 선발 공이 너무 좋아 50~60구가 넘어 힘이 빠지길 기다렸는데, 상대가 투구 수 여유가 있음에도 6회 투수를 일찍 바꿔 기회가 왔다. 대한민국 최고 에이스 현승이가 너무 잘 던져줘서 승기를 잡을 수 있었다"고 안도했다.

하현승. 사진제공=공동취재단

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마운드 탄력 운용, 정윤진 감독이 밝힌 '박근서·엄준상 사용법'

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이날 경기에서 가장 눈길을 끌었던 것은 하현승 이후 마운드를 이어받은 '이도류' 엄준상의 활용법이었다.

엄준상은 1회말 2사 3루 위기에서 실점을 막아내는 결정적인 호수비를 펼쳤고, 타석에서는 6회 결승타를 터뜨렸다. 이어 6회말 2사 1루, 하현승이 투구 수 제한(90구)에 걸려 내려가자 마운드에 올라 1⅓이닝 무실점 투구로 세이브까지 챙기며 공수주에 걸쳐 승리의 으뜸공신이 됐다.

정 감독은 경기 전 구상했던 '투수 교체 공식'을 상세히 밝혔다.

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제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 수원야구단과 서울디자인고의 경기가 1일 서울 목동야구장 열렸다. 서울디자인고 박근서가 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

정 감독은 "경기 전 회의를 통해 하현승이 내려간 뒤 남은 이닝에 따른 투입 기준을 확실히 세웠다"며 "2이닝 이상이 남은 상황이면 박근서를, 2이닝 미만으로 리드하고 있으면 엄준상을 투입하기로 결정했다"고 설명했다.

이어 정 감독은 "투타 모두에서 뛰어난 기량을 가진 준상이는 앞으로도 언제든지 경기 상황에 따라 마운드에 올릴 가능성을 열어두고 있다"며 향후 대회 운용에 있어서도 박근서와 엄준상을 상황에 맞춰 전천후로 활용할 뜻을 내비쳤다.

대표팀 정윤진 감독. 사진제공=공동취재단

"이젠 일본이다" 슈퍼라운드 한일전 자존심 건 매치

대만이라는 큰 산을 넘은 정윤진호의 시선은 이제 '숙적' 일본으로 향한다.

대표팀은 8일 싱가포르, 9일 태국과 조별리그 잔여 경기를 치른 뒤, 11일부터 열리는 슈퍼라운드에서 일본과 한일전을 치를 예정이다.

정 감독은 "큰 고비를 넘겼지만 남은 조별리그 경기에서 선수들의 페이스가 떨어지지 않도록 차분하고 겸손하게 준비하겠다. 그래야 슈퍼라운드 일본전에서도 좋은 경기를 펼칠 수 있다"며 긴장의 끈을 늦추지 않았다.

이어 "어려운 경기를 준비한 대로 너무 잘 소화해 준 대한민국 청소년 대표팀 후배들이 진심으로 대견하고 감사하다"며 선수단을 향한 따뜻한 격려도 잊지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com