"너 적당히 해!" 호랑이 공포증 극복할까, '전직 안방마님'이 범인? 적장은 "누가 할 소리" [대구포커스]

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "아 KIA(타이거즈) 너무 어렵다. 누가 나와도 잘 친다(박진만 삼성 감독)", "삼성(라이온즈)이 그런 말을 했다고요? 그쪽이 리그 최강 타선인데, 대타도 좋고(이범호 KIA 감독)."

잘 나가는 두 팀이 만났다. 기분좋게 화기애애한 와중에도 첨예하게 기싸움을 주고받는 두 사령탑의 심리전이 빛났다.

KIA 타이거즈는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성과 시즌 15차전을 치른다.

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올시즌 상대전적은 KIA가 9승5패로 압도하고 있다. 경기전 만난 박진만 삼성 감독은 "KIA만 만나면 너무 어렵고 힘들다. 누가 나와도 다 잘 친다. 상하위타선이 따로 없다"며 한숨을 푹푹 쉬었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 포수 김태군이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

이때 인사하러온 김태군을 본 박진만 감독은 "저게 가장 문제다. 너 적당히 좀 해라!"라며 으름장을 놓았다. 김태군의 시즌 타율은 2할6푼8리에 불과하지만, 삼성을 만나면 달라진다. 홈런 하나를 곁들여 타율 3할4푼3리(35타수 12안타) 11타점이다. OPS(출루율+장타율)가 무려 0.865에 달한다. 11타점 중 6개는 크리스 페덱 상대로 올렸다.

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박진만 감독이 진저리를 칠만도 하다. 그는 "하위타순에서 아무래도 쉽게 던지는게 중요하다. 투구수 조절도 필요하고. 그런데 KIA는 하위 타순까지 폭발력이 있다. 올해 KIA는 우리랑만 하면 하위타선까지 폭발력을 보여준다"고 강조했다.

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"우린 목요일에 휴식이다. 오늘내일 이틀간 승부수를 던지려고 한다. 설령 지고 있는 상황이어도 필요하다면 필승조를 다 투입하겠다."

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 선발 라인업에서 빠진 삼성 최형우가 최원태와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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이범호 KIA 감독은 이 같은 삼성의 거듭된 칭찬에 "우리에 비하면 타선이야말로 삼성이 최강 아닌가, 우린 게임만 치르면 감지덕지인데, 삼성은 홈런타자들이 가득하고, 구장도 작고"라며 껄껄 웃었다.

"우리 타자들이 이상하게 삼성전에서 평소보다 잘쳐서 그러시는 것 같은데, 그야 매경기 다른 거고, 삼성에서 또 어떤 카드를 들고 나올지 모른다. 평가는 감사하지만, 삼성이 10개 구단 중 타선이 가장 강한 것 같다. 순간순간이 모두 위기다. 잘 넘겨보겠다."

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대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com