'오타니가 결국' 이도류 포기 선언! "앞으로 타격에만 집중" 올 시즌 투수 복귀 없다

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]"앞으로 타격에만 집중하겠다."

결국 올시즌 투수를 포기했다. 이제 타격에만 집중한다.

절대 할 수 없다는 투수와 타자를 함께 해왔던 LA 다저스의 현역 최고의 선수 오타니 쇼헤이가 남은 시즌 동안 투수를 하지 않기로 선언했다.

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최근 부상으로 4경기 연속 출전하지 않고 휴식했던 오타니는 8일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와의 홈경기에 1번-지명타자로 선발출전했으나 3타수 무안타 1볼넷 2삼진에 그쳤다. 그리고 오랜만에 취재진 앞에 나서 타자로만 나설 것을 밝혔다.

오랜만에 출전인데 부상 탓인지 컨디션은 여전히 좋지 않아 보였다. 1회말 첫 타석에서 상대 선발 체이스 번스의 150㎞대 후반의 빠른 공에 대처를 못했다. 좌익수 플라이.

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3회말 2사후엔 2B2S에서 슬라이더에 헛스윙 삼진을 당했고, 5회말 상대 실책 덕분에 2-1로 역전한 뒤 2사 3루의 찬스에 나왔으나 헛스윙 삼진으로 물러났다. 7회말엔 2사후 볼넷으로 이날의 유일한 출루를 했다.

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다저스는 테오스카 에르난데스의 6회말 스리런포로 승기를 잡아 6대3으로 승리.

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오타니는 지난 3일 세인트루이스전에서 4타수 무안타 1볼넷 4삼진에 이어 이날도 안타를 치지 못해 2경기에서 7타수 무안타 6삼진의 부진에 놓였다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images 연합뉴스

투수와 타자를 모두 한다는 것이 결국 체력, 몸에 부담을 줄 수밖에 없다는 경고에도 꾸준하게 '이도류'를 이어갔던 오타니는 올해 탈이 나고 말았다. 지난 6월부터 왼쪽 무릎에 통증을 느껴 7월부터 투구를 중단했고, 최근엔 오른쪽 이두근 부상이 생겨 타격까지 침체에 빠졌다. 지난달 마운드 복귀를 준비하는 과정에서 몸 상태가 나빠지면서 이것이 타격에도 영향을 끼쳤다.

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나흘의 휴식 동안 인터뷰를 하지 않았던 오타니는 경기후 취재진 앞에 나서 자신의 결심을 밝혔다.

오타니는 "앞으로는 타격에만 집중할 생각이다. 전반적인 경기력이 더 나아질 것이라 자신한다"면서 "내가 더 집중했던 부분은 투구를 해서 아예 경기에 출전하지 못하게 되는 최악의 시나리오가 발생하지 않도록 하는 것"이라고 말했다.

이어 오타니는 "가장 좋은 회복 방법은 경기에 나가지 않는 것"이라면서도 "지금은 그저 경기에 나가고, 잘 뛰며 현재에 집중하고 싶다"고 출전 의지를 밝혔다.

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다저스의 데이브 로버츠 감독은 이날 오타니가 안타를 치지 못했지만 긍정적인 시선으로 봤다. 로버츠 감독은 "가장 중요한 것은 타석에서 불안한 징후가 전혀 보이지 않았다는 점이다. 나흘을 쉬고 나서 좋은 컨디션으로 돌아왔다는 것 자체가 이미 하나의 성과"라고 했다.

오타니는 올시즌만 '이도류'를 포기했다. 내년시즌 다시 투수로 던질 각오를 보였다. 오타니는 "아쉬움이 남는다. 하지만 이번 시즌을 배움의 계기로 삼았다고 할 수 있도록, 그리고 다음 시즌 더 발전하기 위한 밑거름으로 확실히 삼고 싶다"고 의지를 밝혔다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com