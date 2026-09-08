'끝내 투수 포기' 오타니 드디어 입 열었다 "실망스러워…구단이 판단했다"

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"올 시즌은 솔직히 실망스럽다."

'슈퍼스타' 오타니 쇼헤이에게 큰 시련이 닥쳤다. 결국 올 시즌은 투타겸업을 포기한다.

LA 다저스 오타니는 8일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈와의 홈 경기에 1번-지명타자로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진을 기록했다. 팀은 6대3으로 승리했다.

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가장 관심을 모은 것은 오타니의 몸 상태다. 그는 왼쪽 무릎, 오른쪽 이두근, 목 부위 통증까지 겹치면서 7월초부터 투구를 중단했다. 회복을 거쳐 8월말 투수 복귀를 준비했지만 몸 상태가 완전치 않다는 판단에 결국 투구를 중단했다.

그리고 부상이 결국 공격에도 영향을 미친다고 봤다. 투구를 하지 않을 때도 지명타자로 경기에 나섰던 오타니는 최근 성적도 떨어지고, 타석에서 통증이 있는 부위를 신경쓰는듯한 모습을 보이자 결국 코칭스태프가 4경기 연속 선발 라인업에서 제외했다.

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오타니는 5경기만에 복귀했지만 안타는 기록하지 못했다. 그리고 8월 중순 이후 처음으로 미디어 인터뷰도 소화했다. 투구를 중단하고나서 오타니가 직접 자신의 몸 상태를 설명한 것은 이번이 처음이다.

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Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani, right, walks back to the dugout after striking out as Cincinnati Reds catcher Tyler Stephenson throws the ball back during the third inning of a baseball game Monday, Sept. 7, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

오타니는 '현재 몸 상태가 100%인가. 가장 신경 쓰이는 부위는 어디인가'라는 질문에 "시즌을 치르면서 100% 중의 100%는 없다고 생각한다. 주로 무릎과 팔인데, 그래도 뛸 수 있는 범위 안에 있다고 본다"고 경기 출전에 대한 의지를 드러냈다.

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투수 복귀 가능성에 대해서는 "거의 확실하게 없을 것 같다. 그리고 지금은 타격, 공격에 집중하고 싶다"고 선을 그었다. 본인이 느끼기에도 공을 던질 상태가 아니라는 것이다. 오타니는 "아쉽기도 하다. 그리고 올해 한 시즌을 돌아봤을때 반성해야 할 부분이라고 생각한다. 내년에 확실하게 이어질 수 있도록 하겠다"고 내년 투타겸업 복귀에 대한 포기하지 않는 의욕을 드러냈다. '이도류'를 완전히 포기할 의사는 없고, 몸의 회복을 위해 일단 올해만 단념하겠다는 표현이다.

오타니는 "가속해야 하는 순간과 멈추는 동작이 가장 좀 평소와 다르다"며 힘을 줄때와 급정지를 하는 자세에서 통증을 느낀다는 것을 설명했다. 그는 또 "결과를 놓고 보면, 결국 이번 시즌은 실망스럽다"고 자평했다.

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오타니는 "계속 무리해서 투구를 하다가 타자로도 경기에 나서지 못하는 상황이 가장 좋지 않다고 구단에서 판단한 것 같다. 나도 그 판단을 따르고 싶고, 이제는 타격 쪽에 확실하게 포커스를 맞추겠다"고 현재 심경을 전했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com