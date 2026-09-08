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'와 한화 100억 투자 웃는다' 커리어하이 터졌다…데뷔 첫 30홈런→국내 선수 시즌 1호 기록까지 달성

이종서 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 한화 강백호가 KIA 네일을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 한화 강백호가 KIA 네일을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 화끈한 투자. 커리어하이로 답했다.

강백호는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다.

2-0으로 앞선 3회말 2사에 문현빈이 안타를 치고 나갔다. 타석에 선 강백호는 두산 선발투수 최승용의 슬라이더를 그대로 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 강백호의 시즌 30호 홈런.

강백호는 프로 첫 해였던 2018년 29개의 홈런을 치면서 역대 고졸 신인 최다 홈런 신기록을 썼다. 그러나 2020년 23홈런과 2024년 26홈런을 제외하고는 20홈런 이상을 때리지 못했다.

올 시즌을 앞두고 한화와 4년 총액 100억원에 계약하면서 새로운 출발을 하게 된 강백호는 데뷔 첫 30홈런을 치면서 기대에 부응하게 됐다.

동시에 의미있는 기록 하나도 함께 썼다. 이 홈런으로 2타점을 더한 강백호는 시즌 103타점째를 기록하게 됐다. 오스틴 딘(LG)과 샘 힐리어드(KT)에 이어 올 시즌 세 번째 30홈런-100타점 기록. 국내 선수로는 강백호가 처음이다. 한화 선수로는 12번째 기록이다.


대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/
11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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