'와 한화 100억 투자 웃는다' 커리어하이 터졌다…데뷔 첫 30홈런→국내 선수 시즌 1호 기록까지 달성

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 한화 강백호가 KIA 네일을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 화끈한 투자. 커리어하이로 답했다.

강백호는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다.

2-0으로 앞선 3회말 2사에 문현빈이 안타를 치고 나갔다. 타석에 선 강백호는 두산 선발투수 최승용의 슬라이더를 그대로 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 강백호의 시즌 30호 홈런.

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강백호는 프로 첫 해였던 2018년 29개의 홈런을 치면서 역대 고졸 신인 최다 홈런 신기록을 썼다. 그러나 2020년 23홈런과 2024년 26홈런을 제외하고는 20홈런 이상을 때리지 못했다.

올 시즌을 앞두고 한화와 4년 총액 100억원에 계약하면서 새로운 출발을 하게 된 강백호는 데뷔 첫 30홈런을 치면서 기대에 부응하게 됐다.

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동시에 의미있는 기록 하나도 함께 썼다. 이 홈런으로 2타점을 더한 강백호는 시즌 103타점째를 기록하게 됐다. 오스틴 딘(LG)과 샘 힐리어드(KT)에 이어 올 시즌 세 번째 30홈런-100타점 기록. 국내 선수로는 강백호가 처음이다. 한화 선수로는 12번째 기록이다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com