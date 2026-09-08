'최연소' 아니면 어떠랴! 기다리고 기다렸던 김도영 40호 홈런, 1경기 늦게 터졌다…2년전 아쉬움과 '작별' [대구현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 단 1경기. KIA 타이거즈 김도영이 '라이언킹'의 최연소 40홈런에 닿지 못한 거리다.

딱 1경기가 부족했다. 김도영은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 1-4로 뒤진 6회초 선두타자로 등장, 삼성의 2번째 투수 미야모리 사토시의 초구를 받아쳐 그대로 좌측 담장을 넘겼다.

바뀐 투수의 초구를 노린 정직하면서도 완벽한 스윙. 사토시의 149㎞ 직구는 말 그대로 존 한가운데로 몰렸고, 김도영은 이를 놓치지 않았다. 비거리 128m의 대형 홈런이었다.

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이로써 아이치-나고야 아시안게임 차출을 앞두고 올시즌 홈런왕 입지도 좀 더 다질 수 있게 됐다. KIA는 아시안게임 기간 동안 7경기를 치른다. LG 트윈스 오스틴(35홈런) KT 위즈 힐리어드(32홈런) 등 김도영의 경쟁자들은 모두 외국인 선수다. 때문에 아시안게임에 가기 전에 최대한 차이를 벌려야하는 입장.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

만약 김도영이 지난 6일 광주 KT 위즈전에서 이 홈런을 쏘아올렸다면, 천하의 이승엽을 넘어 최연소 40홈런의 금자탑을 세울 수 있었다. 당시 안타 4개를 칠 만큼 타격감은 절정이었지만, 홈런까지 이어지진 않았다. 김도영 스스로 "왕관의 무게를 견딜 힘이 없다는 걸 깨달았다"고 말했을 정도다. 천하의 김도영도 압박감을 씹어먹는 괴물은 아니었던 셈.

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하지만 이날 경기전 만난 이범호 KIA 감독은 "최연소 기록을 못깬 것은 아쉽지만, 아마 나중에 더 잘되라고 지금 작은 성과는 안 주시는 것 같다"며 웃었다. 이어 "오히려 홀가분해졌을 수 있다. 최연소보다는 최고령 40홈런을 노려보는 건 어떨까. 앞으로 야구선수로서 더 발전하는 계기가 될 것"이라고 격려했다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

우연찮게도 최연소 40홈런 기록 경신에 실패한 바로 다음 경기에 이렇게 홈런을 쏘아올리니 더 아까운 건 어쩔 수 없다. 하지만 기록이 부러졌기에 마음 편히 임한 결과가 결국 홈런으로 이어진 모양새다. 앞서 김도영은 "2년 전에 40(홈런)-40(도루)클럽 가입을 눈앞에서 놓쳤다. 부상 우려 때문에 다시 도루를 40개씩 하는건 어렵겠지만, 홈런은 40개 이상 치고 싶다"는 각오를 전한 바 있다.

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이제 김도영의 앞에는 '타이거즈 프랜차이즈 신기록'이 기다리고 있다. 홈런 1개만 치면 트레이시 샌더스(1999년, 40홈런)를 넘어 프랜차이즈 역사상 최다 홈런에 김도영 이름 세 글자를 새길 수 있다.

그리고 올해의 가을야구다. 결국 김도영이 있는 한 KIA라는 팀의 흥망성쇠는 결국 김도영에게 달렸다. 2년 전처럼 다시 각성모드로 들어선 김도영이 KIA에게 또 한번의 한국시리즈 우승을 안길 수 있을지도 궁금해진다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com