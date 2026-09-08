'삼성 기다려! 1위 재추격' KIA 스윕패 지운 KT, 연패 탈출 성공[수원 리뷰]

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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[수원=스포츠조선 나유리 기자]기사회생. KT 위즈가 연패를 끊고 다시 선두 맹추격에 나섰다.

KT는 8일 수원 KT위즈파크에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 15차전 맞대결에서 3대1로 승리했다. 이날 승리로 현재 순위 2위인 KT는 최근 3연패를 끊고, 1위 삼성 라이온즈 추격에 나섰다. 반면 SSG는 최근 2연패에 빠졌다.

SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-조형우(포수)-최지훈(중견수)-임근우(우익수)-안재연(3루수) 선발투수 김건우

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KT 선발 라인업=최원준(중견수)-김상수(2루수)-안현민(우익수)-힐리어드(좌익수)-김현수(지명타자)-허경민(3루수)-오윤석(1루수)-조대현(포수)-장준원(유격수) 선발투수 소형준

KT는 1회말 만루 찬스를 아쉽게 놓쳤다. 1번타자 최원준의 안타에 이어 1사 후 안현민의 볼넷 출루, 2사 후 김현수의 볼넷 출루로 주자 만루 밥상이 차려졌으나 허경민이 1루 뜬공으로 잡혔다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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그러나 2회말 기회는 놓치지 않았다. 1사 후 조대현과 장준원이 하위 타순에서 연속 안타를 만들어줬다. 최원준까지 내야 안타로 출루하며 1사 만루. 김상수는 삼진으로 물러났지만, 안현민이 좌전 2타점 적시타를 터뜨렸다. 주자 2명이 득점을 밟으며 2-0 선취점을 뽑았다.

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여기서 끝이 아니었다. KT는 주자 1,3루 상황에서 더블스틸까지 성공시켰다. 3루주자 최원준이 홈스틸에 성공하면서 3-0으로 달아났다.

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SSG는 소형준의 호투에 좀처럼 점수를 내지 못했다. 1회초 박성한과 기예르모 에레디아의 연속 안타로 1사 1,2루 기회를 마련했으나 김재환이 1루 땅볼로, 전의산이 2루 땅볼로 물러났다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 2회말 2사 만루 KT 안현민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

그리고 3회초 추격의 점수가 나왔다. 선두타자 안재연의 안타가 시작이었다. 정준재의 연속 안타로 무사 1,3루. 박성한이 좌익수 방면 희생플라이로 타점을 올렸다. 3루에 있던 안재연이 득점하면서 2점 차로 추격했다. 하지만 에레디아의 병살타로 추가 기회는 무산됐다.

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이후 양팀 선발 투수인 소형준과 김건우가 안정을 찾았다. 투수전 양상이 전개됐다.

KT가 4회말 1사 1,2루 기회를 놓쳤고, 5회말에도 선두타자 힐리어드가 2루타를 기록했으나 후속 타자들이 안타 생산에 실패했다. 6회말도 마찬가지. 선두타자 조대현이 안타를 기록했고, 1사 후 최원준이 볼넷으로 걸어나갔지만 김상수의 병살타로 흐름이 끊겼다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 소형준이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

KT의 2점 차 리드는 계속 됐다. KT는 선발 투수 소형준이 7이닝 4안타 3탈삼진 1실점 역투를 펼쳤고, 8회 등판한 손동현도 1이닝을 무실점으로 깔끔하게 막아냈다.

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마지막 9회초에는 마무리 박영현이 등판했다. 박영현은 9회 1사에 에레디아에게 3루타를 허용했지만 실점하지 않고 경기를 매듭지었다.

수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com