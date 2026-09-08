초비상! AG 코앞인데 볼볼볼볼볼볼볼 대참사 → 국제전에 믿고 쓸 수 있을까. ERA는 낮아진 게 아이러니

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 만루 김영우가 박주홍에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 이닝을 끝낸 김영우가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 볼볼볼볼볼볼볼.

LG 트윈스 중간투수 김영우(21)가 심각한 제구 불안을 노출했다. 김영우는 아시안게임 국가대표다. 당장 오는 14일 대표팀에 합류한다. 이대로면 국제전에서 활용도가 극히 제한된다.

김영우는 8일 잠실에서 열린 키움 히어로즈와 경기 0-4로 뒤진 5회초 무사 만루에 구원 등판했다. 김영우는 승계주자 전원 실점했다. LG는 3대8로 졌다.

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김영우는 첫 타자 안치홍을 상대로 스트레이트 볼넷을 허용했다. 반드시 스트라이크를 넣어야 하는 상황에서도 존 안에 던지지 못했다.

김영우는 밀어내기로 1점을 주고 다음 타자 박주홍에게 또 볼볼볼. 마운드에 올라가 7구 연속 볼을 던졌다. 8구째 가까스로 스트라이크를 잡았지만 박주홍에게 또 볼넷을 줬다. 다음 타자 권혁빈에게도 초구 볼.

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김영우는 권혁빈을 우익수 뜬공으로 잡아내며 영점을 잡았다. 서건창을 좌익수 뜬공, 추재현을 삼진 아웃 시켰다.

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승계주자 3명을 모조리 들여보냈지만 자책점은 0점이다. 김영우의 공식 기록은 1이닝 무실점으로 남았다. 시즌 평균자책점은 4.46에서 4.36으로 오히려 낮아졌다.

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김영우는 지난 5일 잠실 삼성전도 흔들렸다. 이날은 3-0으로 앞선 7회초 시작과 함께 등판했다. 최형우 디아즈에게 연속 안타를 맞은 뒤 류지혁에게 볼넷을 주고 교체됐다.

김영우는 올해 49경기 43⅓이닝 3승 무패 5홀드 평균자책점 4.36을 기록했다.

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겉으로 드러난 데이터만 보면 21세 불펜투수 치고 준수한 편이다.

관리를 받았기 때문이다. 염경엽 LG 감독은 김영우 육성 과정에서 기록까지 신경을 써줬다. 김영우 뒤에 강한 불펜투수를 늘 남겨놨다. 김영우가 주자를 깔면 필승조를 투입해 막아줬다. 올 시즌 김영우의 책임주자는 28명이다. 리그에서 9번째로 많다.

이번 대표팀에 우완 구원투수는 김영우를 비롯해 조병현(SSG) 박영현(KT) 최준용(롯데) 성영탁(KIA)까지 6명이다.

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김영우는 상대적으로 약체로 평가되는 홍콩이나 태국전에 투입될 것으로 보이지만 스트라이크를 넣지 못하면 타자의 실력이 의미가 없어진다. 김영우가 남은 기간 정말 달라진 모습을 보여주지 못한다면 류지현 대표팀 감독의 고민이 깊어질 수밖에 없다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com