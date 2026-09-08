강백호 데뷔 첫 30호포→류현진 89일 만에 승리…한화, 두산 잡고 4연승 행진 [대전 리뷰]

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 4연승 행진을 달렸다.

한화는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에서 6대1로 승리했다. 7위 한화는 4연승을 달리면서 시즌 53승(3무65패) 째를 거뒀다. 5위 두산은 시즌 58패(4무62승) 째를 당했다.

한화는 투·타 조화가 완벽하게 이뤄졌다. 선발 류현진이 6이닝 1실점으로 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 한 가운데 타선에서 허인서 강백호의 홈런을 앞세우며 6점을 뽑아냈다.

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류현진은 지독한 불운에서 벗어났다. 류현진은 지난 6월11일 KIA전 이후 10경기 연속 승리가 없었다. 89일 만에 시즌 9승 째를 수확할 수 있었다.

이날 한화는 심우준(유격수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-허인서(포수)-최인호(중견수)-이도윤(2루수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

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두산은 박찬호(유격수)-박지훈(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-정수빈(중견수)-김기연(포수)-김대한(우익수)이 선발 출전했다.

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한화가 홈런으로 기선제압을 했다. 2회말 1사 후 김태연의 볼넷에 이어 허인서가 최승용의 직구를 공략해 좌중간 담장을 넘어가는 홈런을 날렸다. 허인서의 시즌 18호 홈런.

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3회말에는 2사 후 문현빈이 안타를 치고 나갔고, 강백호가 최승용의 슬라이더를 공략해 가운데 담장을 넘겼다. 강백호의 데뷔 첫 30홈런. 아울러 시즌 3호 30홈런-100타점을 달성했다.

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6회초 두산이 침묵을 깼다. 1사 후 박지훈이 류현진의 초구 직구를 공략해 홈런을 만들어냈다. 박지훈의 시즌 첫 홈런.

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6회말 한화가 승부에 쐐기를 박았다. 1사 후 김태연이 2루타를 치고 나갔고, 허인서의 진루타가 이어졌다. 이후 최인호의 적시타와 황영묵의 볼넷, 심우준의 적시타로 6-1로 점수를 벌렸다.

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한화는 굳히기에 나섰다. 류현진이 6회까지 마운드를 지킨 가운데 7회 박상원 8회 장유호 9회 이민우로 이어지는 필승조가 나왔다. 9회초 1사에서 김민석에게 2루타를 내줬지만, 실점으로 이어지지 않으면서 승리를 완성했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com