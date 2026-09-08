빛바랜 김도영 40호 홈런, 딱 1경기만 먼저 터졌어도…'박승규 쐐기포' 삼성, 호랑이 공포증 벗고 3연승 선두질주 [대구리뷰]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 홈런 허용 후 고개를 떨구는 홍건희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 호랑이 공포증마저 떨쳐낸 사자의 선두 질주를 누가 막으랴. 슈퍼스타 김도영의 40호 홈런도 그 진격을 막지 못했다.

삼성 라이온즈가 거침없는 3연승으로 선두를 질주했다. 삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전에서 최형우의 결정적 2타점 적시타와 생애 첫 두자릿수 홈런을 투런 쐐기포로 장식한 박승규를 앞세워 6대4로 승리했다.

이날 승리로 삼성은 시즌 73승째(3무46패)를 기록, 최근 3연승과 더불어 단독 선두를 거침없이 내달렸다.

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특히 경기전 박진만 삼성 감독이 진저리를 칠 정도였던 KIA전 약세(전날까지 상대전적 5승9패)도 벗어던졌다. 선발 최원태가 5이닝 1실점으로 역투했고, 고비 때마다 타선이 점수를 추가하며 KIA를 찍어눌렀다. 향후 가을야구에서 재회하더라도 지난 부담감과 압박감은 벗고 임할 수 있을 전망이다.

KIA로선 3위 탈환의 기회를 아쉽게 놓친 모양새. 같은날 LG 트윈스가 키움 히어로즈에 패했지만, KIA 역시 패하면서 53패째(66승2무)를 기록하며 순위 뒤집기는 실패했다.

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경기전 만난 박진만 삼성 감독은 베테랑 필승조 우완 이승현의 부상 이탈에 근심을 금치 못했다. 백정현 최지광 이재희 등 부상중인 주요 불펜투수들 역시 정규시즌 내 복귀는 어려울 거란 입장. 다행히 지난 경기에서 팔꿈치에 사구를 맞았던 이재현은 특별한 부상이 발견되지 않아 정상 출전했다.

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대신 미야모리 사토시의 기세가 좋다. 최근 첫 세이브, 첫 홀드를 잇따라 올리며 한껏 고무된 상황. 박진만 감독은 "이승현의 역할을 사토시가 맡으면 된다. 구위는 처음부터 좋았고, 요즘은 자신감이 붙었다"고 설명했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 경기를 준비하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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이범호 KIA 감독은 앞서 김도영의 최연소 40홈런 실패에 대해 "오히려 홀가분할 수 있다. 나중에 더 큰 성공을 주시려는 것 아닐까"라며 부담감을 떨쳐내길 응원했다. 향후 아시안게임 기간 동안 김도영은 변우혁과 박민, 박재현은 카스트로, 성영탁의 공백은 정해영이 메울 예정이라는 밑그림도 펼쳤다.

삼성은 김지찬(중견) 박승규(우익) 구자욱(좌익) 최형우(지명) 르윈 디아즈(1루) 류지혁(2루) 강민호(포수) 김영웅(3루) 이재현(유격) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 최원태.

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KIA는 박재현(좌익) 박상준(지명) 김도영(3루) 해럴드 카스트로(1루) 나성범(우익) 김선빈(2루) 하주석(유격) 김태군(포수) 김호령(중견)으로 맞섰다. 선발투수는 시라카와 케이쇼.

이날 김도영이 마침내 40호 홈런을 쏘아올렸다. 4안타를 몰아쳤던 지난 6일 광주 KT 위즈전이었다면 신기록까지 달성했겠지만, 1경기-이틀 지각하면서 이승엽의 기록을 넘는 최연소 40홈런에는 실패했다.

김도영은 9회초 2사 후에도 안타로 출루, 뒤이은 카스트로의 1타점 2루타 때 홈을 밟아 득점을 추가했다. 아직까진 오스틴(LG)에 앞선 득점 1위다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

최원태는 5이닝 동안 4피안타 2볼넷 1실점으로 KIA 타선을 잘 막았다. 5회까지의 투구수도 77개로 효율적이었다. 6회 등판한 미야모리 사토시가 김도영에게 솔로포를 허용했지만, 뒤이어 등판한 이승민(1⅓이닝) 장찬희(1이닝)가 무실점으로 승세를 이어갔다.

반면 시라카와는 5회를 넘기지 못했다. 피안타는 3개 뿐이었지만, 제구가 흔들리며 볼넷을 5개나 내줬다. 여기에 적절한 적시타가 곁들여지니 5회가 끝나기도 전에 4실점, 투구수도 90개였다. 결국 5회 2사에서 김범수에게 마운드를 내줬다.

김범수(⅓이닝)-이태양(1이닝)에 이어 7회초 등판한 KIA 홍건희는 김지찬에게 볼넷을 허용한데 이어 박승규에게 좌중간 쐐기 투런포를 허용했다. 사실상 이날의 승패가 결정된 순간이었다. 이 한방으로 박승규는 2019년 데뷔 이래 8년만에 생애 첫 두자릿수 홈런(10호)을 완성했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회 대타로 나서 1타점 적시타를 날린 삼성 양우현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

경기 초반은 최원태-시라카와의 호투 속 빠르게 지나갔다. 선취점은 삼성이 따냈다. 4회말 박승규의 볼넷, 구자욱의 안타, 최형우의 볼넷으로 무사 만루를 만들었고, 디아즈의 병살타 때 박승규가 홈을 밟았다.

이어진 2사 3루에서 파울로 부상을 입은 류지혁 대신 대타로 나선 양우현이 1타점 적시타를 터뜨려 2점째를 안겼다.

KIA는 5회초 하주석의 안타, 삼성 선발 최원태의 연속 폭투로 1사 3루를 만든 뒤 김태군의 1타점 적시타로 1점을 따라붙었다. 하지만 이어진 찬스에서 후속타 불발로 추가점에 실패했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

오히려 삼성이 5회말 2사 만루 찬스에서 최형우의 2타점 적시타로 4-1까지 달아났다.

6회초 김도영은 삼성의 바뀐 투수 사토시의 초구 149㎞ 직구를 통타, 그대로 만회의 솔로포를 터뜨렸다. 한복판에 쏠린 실투를 놓치지 않았다. 2년전 38(홈런)-40(도루) 당시 달성하지 못한 40홈런에 대한 아쉬움을 뒤늦게 풀어냈다.

하지만 팀 승리와는 이어지지 않았다. 삼성은 7회말 1사 후 김지찬의 볼넷에 이어 박승규가 홍건희의 가운데 높은 141㎞ 직구를 통타, 좌중간 투런포로 연결하며 승리에 쐐기를 박았다.

KIA는 9회초 마지막 반격에 나섰다. 삼성 마무리 김재윤을 상대로 박재현이 솔로포를 터뜨렸고, 김도영의 안타 후 카스트로의 좌중간 1타점 2루타가 터지며 2점차까지 따라붙었다. 하지만 나성범이 1루 땅볼로 물러나 패배를 뒤집진 못했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com