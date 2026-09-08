불펜 방화 속에서도 오스틴은 빛났다…100득점-100타점 大기록 'KBO 역대 43번째 금자탑'

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회말 1사 1,2루 오스틴이 2타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 0-8로 크게 뒤지며 패색이 짙던 8회말, LG 트윈스의 '복덩이 거포' 오스틴 딘(33)의 방망이가 KBO리그 역사에 또 하나의 찬란한 이정표를 새겼다. 오스틴이 KBO리그 역대 43번째 '한 시즌 100득점-100타점'이라는 기록을 달성했다.

오스틴은 8일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 16차전 맞대결에서 팀이 0-8로 끌려가던 8회말 1사 1, 2루 찬스에 타석에 들어서 시원한 2타점 적시 2루타를 작렬했다.

이 안타로 2타점을 추가한 오스틴은 마침내 시즌 100득점-100타점 고지를 밟으며 KBO 통산 43번째 주인공으로 역사에 이름을 올렸다.

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LG 타선은 5회초 불펜진의 집단 제구 난조로 6점을 헌납하며 0-8까지 벌어지는 등 경기 후반까지 키움 마운드에 묶여 극심한 빈공에 시달렸다. 하지만 8회말, 뒤늦은 추격의 불씨가 당겨졌다.

8회말 1사 후 신민재가 침착하게 볼넷을 골라 출루했고, 이어 대타로 나선 천성호가 투지 넘치는 내야안타를 만들어내며 1사 1, 2루 밥상을 차렸다.

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타석에 들어선 4번 타자 오스틴은 찬스를 놓치지 않았다. 상대 투수의 공을 힘차게 받아쳐 가운데 담장 쪽으로 깊숙하게 뻗어 나가는 중전 적시 2루타를 터뜨렸다. 2루 주자 신민재와 1루 주자 천성호가 차례로 홈을 밟으며 스코어는 2-8이 됐다.

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기세가 오른 LG는 후속 문정빈의 깨끗한 좌전 적시타까지 이어지며 3-8까지 점수 차를 좁혔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com