89일·11G 만에 깬 '여덟수'…류현진의 진심 가득했던 한마디, "죄송합니다"

한화 류현진. 사진제공=한화 이글스

한화 류현진. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 류현진(39)이 89일 만에 승리를 품었다.

류현진은 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 3안타(1홈런) 1볼넷 3탈삼진 1실점을 기록했다. 타선이 6점을 지원했고, 팀의 6대1 승리와 함께 류현진은 시즌 9승째를 품었다.

지독하게 승운이 따르지 않았다. 전반기 류현진은 15경기에서 8승2패 평균자책점 2.67을 기록하며 에이스로 역할을 다했다. 그러나 후반기 주춤했고, 7경기에서 3패만을 떠안았다.

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6월11일 KIA 타이거즈전 이후 10경기 연속 승리를 잡지 못했던 류현진은 이날 두산을 상대로 전반기의 모습을 다시 한 번 보여줬다. 최고 구속은 146㎞가 나왔고, 체인지업(22개) 커터(15개) 커브(3개) 스위퍼(2개)를 섞어 경기를 풀어갔다.

1회초 선두타자 박찬호를 유격수 땅볼로 잡은 뒤 박지훈 타석에서 유격수 송구 실책이 나오면서 출루를 허용했다. 그러나 박준순을 삼진 처리한 뒤 양의지에게 땅볼을 얻어내면서 실점없이 이닝을 끝냈다.

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2회초를 삼자범퇴로 막은 류현진은 3회초 1사 후 김대한에게 볼넷을 내줬다. 박찬호의 땅볼로 선행 주자를 잡았지만, 박지훈에게 안타를 맞았다. 그러나 2회말 수비 때 박준순을 대신해 들어온 양석환에게 뜬공을 얻어내면서 실점을 하지 않았다.

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한화 류현진. 사진제공=한화 이글스

4회초를 삼자범퇴로 막은 류현진은 5회초 선두타자 정수빈에게 안타를 맞았지만, 병살타로 주자를 모두 지웠다. 이어 김대한에게 삼진을 이끌어냈다.

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6회초 첫 실점이 나왔다. 1사 후 박지훈에게 던진 직구가 홈런으로 이어졌다. 그러나 양석환과 양의지를 모두 내야 범타로 돌려세웠다.

총 투구수는 79개를 기록한 류현진은 6-1로 앞선 7회초 마운드를 박상원에게 넘겼다.

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한화는 박상원이 7회초를 무실점으로 막은 가운데 장유호(1이닝 무실점)-이민우(1이닝 무실점)가 차례로 올라와 승리를 지켰다. 류현진의 지독했던 불운도 끝나게 됐다.

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "류현진이 정말 긴 시간 승리를 거두지 못해 마음고생이 있었을텐데 드디어 승리를 거두며 조금 후련해지지 않았을까 싶다. 좋은 피칭을 보여준 류현진 선수를 칭찬하고 싶다"고 이야기했다.

류현진은 "좋았던 경기도 있고, 안 좋았던 경기도 있었다. 연속적으로 실점을 많이 한 날도 있었는데 오늘 날씨 또 날씨도 좋아져서 힘이 있게 던질 수 있었다"고 했다.

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류현진은 이어 "안 좋을 때는 항상 패턴이 같았다. 한 이닝에 점수를 몰아줬다. 그런게 연속으로 이어졌다 오늘은 생각적으로만 바꾸려고 했다"고 이야기했다.

팬들에게는 진심 가득한 미안한 마음을 전했다. 류현진은 "세 달 동안 승리가 없었다. 죄송하다"고 그동안의 함께 마음고생한 팬들에게 인사를 남겼다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com