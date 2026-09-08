'진작 이렇게 야구하지' 키움 10안타 폭발→선발QS 8대3 승…LG 3연패 늪 [잠실 리뷰]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 하영민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 선발 하영민의 눈부신 무실점 퀄리티스타트(QS)와 타선의 5회 6득점 빅이닝 폭격이 최하위 키움 히어로즈의 완승을 이끌었다. 키움이 볼넷으로 자멸한 3위 LG 트윈스의 마운드를 사정없이 무너뜨리며 고춧가루를 제대로 뿌렸다.

키움은 8일 서울 잠실구장에서 열린 LG와의 올 시즌 마지막 맞대결(시즌 16차전)에서 선발 하영민의 6이닝 무실점 호투와 장단 10안타 4사구 7개를 묶어 8대3 완승을 거뒀다.

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,3루 데이비슨이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

반면 LG는 선발 박시원의 조기 강판에 이어 불펜진이 5회에만 3연속 밀어내기 볼넷을 남발하며 자멸, 3연패 늪에 빠졌다. 4위 KIA 타이거즈(0.5경기 차)의 거센 추격 속에 3위 수성에 비상이 걸렸다.

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마운드의 주인공은 단연 키움 선발 하영민이었다. 하영민은 6이닝 동안 2안타 3볼넷 1사구 2탈삼진 무실점으로 LG 타선을 완벽하게 봉쇄했다.

최고 140㎞대 중반의 직구와 슬라이더, 포크볼을 절묘하게 섞어 던지며 위기 때마다 땅볼을 유도해 실점 없이 이닝을 지웠다.

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올 시즌 자신의 8번째 퀄리티스타트를 달성한 하영민은 시즌 6승(8패)째를 따냈다. 특히 개인 프로 데뷔 후 '잠실구장 첫 선발승'을 수확하며 기쁨을 두 배로 늘렸다.

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반면 LG 선발 박시원은 제구 난조 속에 3⅔이닝 4안타 2볼넷 3탈삼진 1실점을 기록하고 4회를 채우지 못한 채 조기 강판당했다.

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키움 타선은 경기 초반부터 찬스를 놓치지 않는 집중력을 선보였다.

3회초 선두타자 박주홍이 볼넷을 골라낸 뒤 권혁빈의 좌전 안타로 2루에 안착했다. 서건창의 투수 앞 땅볼로 1루 주자가 아웃되며 이어진 1사 1, 3루 찬스. 추재현이 우전 적시타를 터뜨리며 박주홍을 홈으로 불러들여 1-0 리드를 잡았다.

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8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 2사 1,2루 서건창이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회초 무사 1루 권혁빈이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

5회초 서건창이 바뀐 투수 이우찬의 초구를 통타해 좌중간 3루타를 날렸고, 추재현의 볼넷에 이어 류스턴 데이비슨이 중전 적시타를 쳐 2-0을 만들었다. 이어 케스턴 히우라와 김웅빈의 연속 적시타가 터졌고, 김동헌이 밀어내기 볼넷을 얻어내며 4-0까지 달아났다.

LG가 김영우로 투수를 바꿨으나 불길을 잡지 못했다. 대타 안치홍이 스트레이트 밀어내기 볼넷, 박주홍이 풀카운트 끝에 연속 밀어내기 볼넷을 골라내며 6-0이 됐다. 이어 권혁빈의 우익수 희생플라이까지 더해져 키움은 5회에만 대거 6점을 뽑아 7-0으로 승기를 굳혔다.

7회초 2사 후 박주홍의 몸에 맞는 공과 권혁빈의 좌전 안타로 만든 주자 1, 2루에서 서건창이 깨끗한 중전 적시타를 날려 8-0까지 점수 차를 벌렸다.

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0-8로 크게 끌려가던 LG는 8회말 뒤늦은 반격에 나섰다. 1사 후 신민재의 볼넷과 대타 천성호의 내야안타로 만든 1사 1, 2루 기회. 4번 타자 오스틴 딘이 중전 적시 2루타를 터뜨리며 주자 2명을 모두 홈으로 불러들였다(2-8).

이 안타로 2타점을 추가한 오스틴은 마침내 시즌 '100득점-100타점' 고지를 밟으며 KBO리그 역대 43번째 대기록의 주인공으로 우뚝 섰다.

이어 문정빈의 좌전 적시타로 3-8까지 따라붙었지만, 경기 중반 벌어진 8점의 격차를 뒤집기에는 역부족이었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com