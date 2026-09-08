'슈퍼라운드가 보인다' 대만에 영봉승 → 싱가포르 콜드게임승, 대표팀 또 이겼다

18세 이하(U-18) 야구 대표팀이 8일 대만 신베이시 신장 야구장에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권 조별리그 2차전 싱가포르전에서 승리한 후 관중석을 향해 인사하고 있다. 대한야구소프트볼협회 제공

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[스포츠조선 나유리 기자]또 이겼다. 청소년 대표팀이 콜드게임을 거두며 2연승을 달렸다.

정윤진 감독이 이끄는 청소년 대표팀은 8일 대만 신베이시 신장 야구장에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권 대회 조별리그 2차전에서 싱가포르를 15대 0으로 꺾었다. 전날 대만과의 1차전에서 2대 0으로 승리한 대표팀은 조 1위 슈퍼라운드 진출을 눈앞에 뒀다.

대표팀은 1회부터 12점을 몰아쳤다. 2회에는 득점 없이 숨을 고른 뒤 3회 3점을 추가하며 콜드게임 요건을 갖췄다. 이번 대회는 4회까지 15점 차, 5회 이후 10점 차로 앞서면 콜드게임이 선언된다. 대표팀은 4회 초 싱가포르의 공격을 무실점으로 막으며 승부를 매듭지었다.

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이날 대표팀은 주축 투수들의 구위와 타자들의 타격감을 점검하는 데 의미를 뒀다. 하현승(부산고)과 원투펀치를 이루는 박근서(서울디자인고)는 선발 등판해 2이닝 동안 삼진 5개를 잡으며 무실점으로 마운드를 내려왔다. 3회초 등판한 윤예성(인창고)은 시속 150㎞를 넘나드는 직구를 앞세워 아웃카운트 3개를 모두 삼진으로 잡아냈다. 4회초에는 곽도현(부산공업고)과 한규민(대전고)이 실점 없이 이닝을 마무리했다.

정 감독은 이날 타선에 일부 변화를 줬다. 전날 결장했던 전영훈(세광고)이 주전 포수로 나섰고, 엄준상(덕수고)이 빠진 유격수 자리는 안우석(경남고)이 맡았다. 안우석을 포함해 4번 1루수 이호민(경남고)과 8번 타자 장민제(충암고)는 멀티히트를 기록했다.

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한편 대표팀은 9일 태국과 조별리그 최종전을 치른다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com