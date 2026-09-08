'키움 한이닝 6득점 실화냐?'…"남은 경기도 좋은 모습 보여드리겠다" [잠실 승장]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 설종진 감독과 서건창이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 설종진 감독과 승리투수 하영민이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 코칭스태프 개편 첫날, 투타가 완벽한 하모니를 뽐내며 3위 LG 트윈스를 8대3으로 완파했다. 연패의 사슬을 끊고 고춧가루 부대로 변신한 최하위 키움 히어로즈의 설종진 감독이 잠실벌 마운드를 지배한 선발 하영민과 5회 빅이닝의 도화선이 된 베테랑 서건창을 향해 박수를 보냈다.

키움은 8일 서울 잠실구장에서 열린 LG와의 시즌 16차전 맞대결에서 선발 하영민의 6이닝 무실점 퀄리티스타트(QS) 호투와 5회초 타자 일순하며 대거 6점을 뽑아낸 타선의 집중력을 앞세워 8대3 완승을 거뒀다.

경기 후 설종진 감독은 개인 첫 잠실 선발승을 따낸 하영민과 무실점 계투를 펼친 불펜진, 그리고 승부처에서 폭발한 타선의 응집력을 두루 칭찬했다.

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설 감독은 먼저 6이닝 동안 2안타 3볼넷 2탈삼진 무실점으로 LG 타선을 꽁꽁 묶은 하영민의 역투에 깊은 신뢰를 보냈다.

"하영민이 6이닝 무실점 역투를 펼치며 선발 역할을 완벽하게 해냈다"라며 "잠실구장에서의 첫 선발승을 축하한다"고 웃었다.

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이어 선발의 뒤를 든든하게 받쳐준 불펜진의 공도 빼놓지 않았다. 설 감독은 "윤석원과 조영건도 무실점 투구로 제 몫을 다했다"라고 만족감을 드러냈다.

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8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 조영건 김재현 배터리가 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 2사 1,2루 서건창이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

승부를 결정지은 5회초 6득점 빅이닝과 타선의 집중력에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 특히 1번 타자(리드오프)로 출격해 공수를 흔든 베테랑 서건창의 활약이 승리의 일등 공신이었다.

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설 감독은 "5회 타선의 집중력이 빅이닝을 만들었다"라며 "서건창의 3루타로 기회를 잡았고, 데이비슨, 히우라의 적시타를 시작으로 대량 득점에 성공하며 승리 할 수 있었다"라고 돌아봤다. 이어 "리드오프로 나선 서건창이 2안타 1타점으로 공격을 이끌었다"고 치켜세웠다.

끝으로 설 감독은 "큰 응원을 보내주신 팬 분들께 감사드리며, 남은 경기도 잘 준비해 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다"라고 각오를 다졌다.

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8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 하영민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com