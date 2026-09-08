"이재현 수비 봤지? 역시 해결사 최형우!" 파죽지세 3연승 → 박진만 감독이 웃었다 [대구승장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 역전에 성공하자 박수를 보내고 있는 삼성 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "역시 최형우다. 5회 2사 만루에서 해결사 역할을 해준게 승리를 가져왔다."

3연승 폭풍질주, 삼성 라이온즈가 순위표 맨 꼭대기에서 내려올줄 모른다.

삼성은 8일 대구 KIA 타이거즈전에서 6대4로 승리했다.

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하마터면 또한번 호랑이 공포증에 시달릴 뻔한 경기였다. 이날 경기 전까지 삼성의 KIA전 전적은 5승9패. 승승장구하던 크리스 페덱이 난타당하는 등 승패 그 이상으로 천적 관계였던 올해다. 경기전 박진만 삼성 감독이 "KIA는 우리 만나면 하위타선까지 잘 친다. 저 김태군이 문제"라며 지난 악몽을 떠올렸을 정도다.

이날도 위험했다. 6-2로 앞선 채 시작한 9회초, 마무리 김재윤이 예의 홈 공포증의 면모를 보였다. 첫 타자 박재현에게 솔로포를 허용했고, 김도영에게 안타, 카스트로에게 1타점 2루타를 허용하며 2점차까지 추격을 허용했다. 그래도 나성범을 1루 땅볼로 잡아내며 승리를 지켜내고 한숨을 돌렸다.

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전체적으론 삼성의 강팀다운 면모가 돋보인 경기였다. 선발 최원태가 5회까지 1실점으로 잘 던졌고, 타선은 5회까지 4점을 내며 앞서갔다. 3회 무사 만루에서 디아즈의 병살타로 1득점에 그쳤지만, 이후 류지혁이 파울 타구에 맞아 부상을 당하면서 갑자기 대타로 나선 양우현이 끈질기게 물고 늘어진 끝에 적시타를 친 장면이 이날의 백미였다. 4회 2사 만루에선 '해결사' 최형우의 2타점 적시타가 터졌고, 경기 후반에는 박승규가 투런포를 쏘아올리며 승부에 쐐기를 박았다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회 대타로 나서 1타점 적시타를 날린 삼성 양우현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

경기 후 박진만 감독은 "최원태가 선발투수로서의 역할을 충실하게 잘 해줬다"며 기뻐했다. 5회까지 투구수 77개였는데도 교체한 이유에 대해서는 "다음 등판을 위해 투구수 조절을 해준 것"이라고 설명했다.

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불펜에서 위기를 잘 막아낸 이승민, 제몫을 해낸 장찬희에 대한 칭찬도 이어졌다.

무엇보다 양우현에 대한 칭찬이 눈에 띈다. 박진만 감독은 "양우현이 4회에 갑작스럽게 대타로 나갔는데, 불리한 볼카운트에서 끈질긴 승부를 하면서 정말 중요한 타점을 올려줬다"고 목소리를 높였다. 이어 "역시 최형우다. 5회 2사 만루에서 해결사 역할을 해주면서 승기를 가져왔다. 7회 박승규는 쐐기 2점포로 활약했다"고 강조했다.

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특히 이재현의 호수비에 대해 "위기에서 이재현의 멋진 수비 덕분에 승리 분위기를 가져갈 수 있었다"고 강조했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com