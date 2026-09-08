'143년 역사의 대기록' KIA 2번 방출되고 사고 쳤다…"나 아직 안 끝났어" 인간 승리다

6일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 7회까지 무실점으로 호투한 파노니가 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.9.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "내 여정은 아직 끝나지 않았다."

지난 6월 좌완 투수 토마스 파노니가 자신의 SNS에 남긴 말이다. 팔꿈치 수술을 받고 2025년 시즌을 통째로 날렸으나 밀워키 브루어스는 파노니를 기다려줬고, 1년 재활을 견뎌 퍼펙트게임 역사를 썼다. 인간 승리다.

밀워키 산하 트리플A팀인 내슈빌 사운즈 소속인 파노니는 8일(이하 한국시각) 더램 불스(탬파베이 레이스 산하)와 원정경기에 선발 등판해 9이닝 무안타 무4사구 8삼진 무실점 퍼펙트 투구를 펼쳤다. 투구 수는 단 94개에 불과했고, 팀은 3대0으로 이겼다.

Advertisement

구위보다는 정교함으로 승부했다. 싱커(30개) 커터(24개) 직구(14개) 스위퍼(11개) 커브(10개) 체인지업(5개)을 다채롭게 섞어 상대 타선을 요리했다. 직구와 싱커의 평균 구속은 89마일(약 143㎞) 수준. 최고 구속도 91.2마일(약 146.7㎞)에 불과했으나 빠르게 타자의 배트를 끌어내 범타를 유도했다.

단일 투수의 마이너리그 퍼펙트게임은 2017년 이후 처음이다. 그해 4월 23일 더블A 펜사콜라 소속인 타일러 말리가 달성했고, 불과 사흘 뒤 싱글A 어거스타의 도미닉 마자가 기록했다.

Advertisement

내슈빌 구단에서는 역대 3번째 기록이다. 내슈빌이 피츠버그 파이어리츠 산하였던 2023년 4월 8일 존 와스딘이 최초로 달성했고, 2007년 6월 26일 매니 파라가 2번째 기록을 남겼다.

Advertisement

1884년 출범한 인터내셔널리그의 143년 역사를 통틀면 파노니가 역대 5번째 퍼펙트게임을 달성했다.

Advertisement

메이저리그 역사에도 퍼펙트게임은 단 24차례뿐이고, 2023년 뉴욕 양키스 도밍고 헤르만을 끝으로 더는 나오지 않고 있다.

파노니는 국내 야구팬들에게 친숙한 선수다. 2022년과 2023년 모두 KIA 타이거즈와 시즌 도중 대체 외국인 계약을 했다. 2022년 첫해는 14경기에서 3승4패, 82⅔이닝, 평균자책점 2.72를 기록했으나 구위형이 아니다 보니 재계약에 실패했고, 2023년은 16경기 6승3패, 82⅓이닝, 평균자책점 4.26을 기록하고 또 재계약에 실패했다.

Advertisement

지난해 팔꿈치 수술을 받았던 토마스 파노니. 사진=토마스 파노니 SNS

밀워키 브루어스 토마스 파노니. AP연합뉴스

한국에서 2번이나 외면받은 파노니는 2024년 시카고 컵스와 양키스 산하 마이너리그팀에서 재기를 노렸으나 메이저리그로 승격되지 못했고, 그해 11월 밀워키와 마이너리그 계약을 했다. 그런데 왼쪽 팔꿈치 수술을 받는 바람에 2025년 시즌을 통째로 날렸다.

파노니는 지난 6월 자신의 SNS에 "정확히 1년 전 오늘, 나는 팔꿈치 수술을 받았다. 그리고 오늘, 나는 건강하게 공을 던지고 있으며 다시 이 자리로 돌아오기까지 거쳤던 모든 과정에 감사하고 있다"고 복귀 소감을 남겼다.

파노니는 또 "무엇보다 먼저 내 아내에게 감사하다. 내가 스스로를 돌볼 수 없을 때 아내가 곁에서 돌봐주었다. 요리하기, 병뚜껑 열기, 옷 입는 것 도와주기까지, 팔을 쓰지 못할 때는 결코 사소하지 않은 모든 일을 챙겨줬다. 아내가 없었다면 지난 1년을 버티지 못했을 것이다. 수술을 집도하고 치료해 준 마이스터 박사와 모든 재활 과정 내내 지원을 아끼지 않은 밀워키 구단에도 진심으로 감사하다"고 했다.

Advertisement

파노니는 지난 7월 30일 메이저리그로 승격되자마자 샌프란시스코 자이언츠전에 선발 등판해 3이닝 3실점(2자책점)에 그쳐 패전을 떠안았다. 그리고 이틀 만에 양도지명(DFA)됐고, 트리플A팀으로 이관돼 희망을 이어 가다 역사를 썼다.

파노니는 "1년의 재활과 인내, 그리고 그 과정을 굳게 믿었던 시간이었다. 다시 마운드에 올라 공을 던진 지도 몇 달이 흘렀고, 이제는 예전의 내 모습을 되찾은 기분이다. 감사한 마음으로, 건강하게, 그리고 내 여정은 아직 끝나지 않았다"고 외쳤고, 퍼펙트게임이라는 엄청난 보상을 받았다.

퍼펙트게임 기념 촬영을 한 토마스 파노니. 사진제공=내슈빌 사운즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com