"대한민국 홈런왕이잖아요"…40홈런 거포 김도영 이탈 5일전, 깊어지는 KIA의 고민 [대구포커스]

[대구=스포츠조선 김영록 기자] 있을 땐 너무 좋다. 하지만 6일 뒤면 약 2주간 팀을 떠난다.
마침내 숙원이던 40홈런에 도달한 KIA 타이거즈 김도영 이야기다. 김도영은 8일 대구 삼성 라이온즈전에서 좌월 솔로포를 가동, 타이거즈 프랜차이즈 역사상 최고 기록이던 40홈런(1999년 샌더스 40개)과 어깨를 나란히 했다.
단 한경기 차이로 이승엽의 벽은 넘지 못했다, 이 한방을 지난 6일 광주 KT 위즈전에서 쳤더라면 최연소 40홈런의 금자탑을 쓸 수 있었지만, 그런 각본이 없는 드라마이기에 더욱 감동적인 게 스포츠다. 지난 MVP 시즌(38홈런 40도루)에도 도달하지 못했던 40홈런에 올라선 것만으로도 큰 성과다.
하지만 김도영은 오는 14일부터 팀동료 박재현-성영탁과 함께 류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀에 합류한다. 대회를 끝내고 돌아오는 시기는 28일이다.
때문에 이날 대구에서 만난 이범호 KIA 감독의 머릿속은 복잡하다. KIA는 올시즌 내내 유지되어온 삼성 라이온즈-KT 위즈-LG 트윈스의 빅3 체제에 거듭 도전중이다. 한차례 3위로 올라섰지만 금방 다시 내려왔다.
올라서는 것은 물론 그 자리에서 버티는 것도 만만찮은 일이다. 그런데 타선의 핵심이 2주간 자리를 비운다. 웃는 얼굴 뒤편으로 고민이 가득할 수밖에 없다.
"아시안게임 때 팀 전력에 비중이 큰 선수들이 빠진다. 다행히 경기수는 7경기밖에 안되지만, 그중 한명이 대한민국 홈런왕 아닌가. 메우기 힘든 게 당연하다."
김도영은 시즌 MVP를 수상했던 2년전 못지 않은 활약을 펼치고 있다. 7일까지 타율 3할6리, 40홈런 99타점, OPS(출루율+장타율) 1.049를 기록중이다. 도루 10개는 덤. 홈런 1위, 장타율 2위(0.637)다.
이에 대해 이범호 감독은 "올해 도영이의 장타력이 워낙 뛰어나서 홈런 하나 정도는 언제든지 치겠거니 했는데, 최연소 40홈런을 못한 걸 보면 참 나중에 얼마나 큰 성공을 주시려고 그러나 싶다"면서 "최연소 40홈런보다 최고령 40홈런이 어쩌면 더 뜻깊은 기록이 아닐까. 김도영이 그런 기록을 노려봐도 좋을 거 같다. 야구선수로서 더 발전하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.
KIA는 성영탁과 박재현의 빈 자리를 메울 구상은 마쳤다. 뒷문의 경우 마무리 이의리의 기세가 좋은 만큼, 조상우-전상현-정해영 등 기존의 필승조가 성영탁의 빈 자리를 충분히 채울 수 있다는 자신감이 있다.
박재현이 빠질 좌익수 자리는 외국인 타자 해럴드 카스트로에게 맡긴다. 카스트로는 주로 1루수로 출전중이지만, 내외야가 모두 가능한 유틸리티 플레이어다. 박상준-박정우 등의 컨디션에 따라 카스트로의 포지션은 유동적으로 변화를 줄 수 있다.
문제는 김도영이 빠지는 3루와 3번타자 자리다. 일단은 한방이 있는 변우혁이 가장 앞서간다. 박민의 경우 타격 면에서 3루수에 어울리는 선수는 아니지만, 수비의 안정감에선 변우혁보다 낫다.
이범호 감독은 "대한민국 홈런왕이 빠지는데, 당연히 그 빈자리가 클수밖에 없다. 일단은 변우혁-박민 둘을 두고 고민하겠다. 다행히 우리는 (아시안게임 기간에)7경기밖에 치르지 않는다. 이 상황에 어떤 선수를 기용하는게 더 좋을지, 많이 고민하면서 매경기 치르겠다"고 강조했다.
대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com