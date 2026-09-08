앗 뜨거! '후반기 타율 0.403' 생애 첫 타격왕 → 우승반지 → FA 대박까지? 구자욱의 꿈은 불타오른다 "비결이 있다면…" [대구피플]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 구자욱이 우중간을 가르는 3루타를 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 후반기만 되면 더 불타오른다. 7~8월 두달 연속 월간타율 4할을 찍었다. 후반기 타율이 4할을 넘는다.

어느덧 노련한 베테랑의 면모가 엿보인다. 남들이 지치고 약해진 때를 노려 찌를줄 안다.

삼성 라이온즈 구자욱이 그 주인공이다. 8일 대구에서 만난 박진만 삼성 감독은 "이젠 진짜 베테랑이 됐다. 비결이 있다면, 체력관리를 참 잘한다는 소리다. 매경기 출전할 수 있는 몸상태를 만드는 루틴 같은게 잘 갖춰져있다"고 칭찬했다.

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어느덧 빅터 레이예스(롯데 자이언츠) 오스틴 딘(LG 트윈스)을 제치고 타격 1위를 질주중이다. 3할6푼2리의 타율은 프로 데뷔 이래 최고 기록이다. 어느덧 33세, 농익은 기량에 팀의 주장으로서 선수단을 고무하고 이끄는 리더 역할까지 자처하고 있다.

박진만 감독은 "구자욱 같은 베테랑을 보면서 우리 젊은 선수들이 보고 배우기 바란다. 그렇게 성장한 선수들이 또 팀의 주축을 이뤘으면 좋겠다"며 배부른 미소를 지었다.

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3할대 초중반의 고타율과 최고 33홈런까지 쏘아올렸던 장타력, OPS 1점대를 넘나드는 종합선물세트 같은 공격력을 지녔다. 2015년부터 10년 연속 두자릿수 도루도 기록했다. 지금은 부상 우려 때문에 자제할 뿐, 언제든 도루 10개를 넘길 수 있는 스피드의 소유자다. 긴 다리를 쭉쭉 뻗으면서 내달리는 주루는 스피드도, 비주얼도 일품이다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 구자욱이 우중간을 가르는 3루타를 치고 타임을 외치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

다만 12시즌의 1군 커리어 중 개인 타이틀이라곤 2번의 득점왕(2021, 2025)이 전부다. 올시즌 결승타 1위(16개)에 이름을 올릴 만큼 클러치에도 강하고, 시즌 MVP 후보로 거론될 만큼 공격 전분야에 걸친 화려한 기록이 돋보이지만, 호타준족의 특성상 홈런왕과는 거리가 멀다. 그렇다고 타격왕이나 최다안타왕, 출루율-장타율 1위 등의 빛나는 타이틀을 남긴 것도 아니다.

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올해 구자욱의 타격왕 도전이 한층 특별한 이유다. 박진만 감독은 "기회다. 김재윤(세이브)도 구자욱(타격왕)도, 개인 타이틀을 노려볼만하다"면서도 "팀보다 위대한 선수는 없다. 일단 팀 우승이 우선이고, 기왕이면 정규시즌 우승도 하고, 타이틀도 따면 좋겠다"며 웃었다.

구자욱은 이른바 '삼성 왕조'와는 살짝 빗겨간 선수 인생을 살았다. 2012년 신인 드래프트 2라운드(전체 12번)로 삼성 유니폼을 입었지만, 1군 데뷔는 군복무(국군체육부대)를 마친 뒤인 2015년부터다. 그해 차지한 신인상, 그리고 4번의 골든글러브가 구자욱의 자랑이다.

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25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 8회초 2타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

하지만 우승반지는 단 1개도 없다. 삼성은 2011~2024년 류중일 감독 지휘 하에 4년 연속 통합 우승을 달성했지만, 구자욱이 복귀한 2015년에는 시즌 막판 불법 도박 논란이 터지는 등 불운 속에 한국시리즈에서 두산 베어스에 패했다. 2024년에도 한국시리즈에 올랐지만, KIA에 1승4패로 우승 트로피를 내줬다. 구자욱에겐 사실상 아직까지 한국시리즈 우승이 한번도 없는 셈이다.

공교롭게도 구자욱은 올시즌이 끝난 뒤 FA가 된다. 사람 일이 마음처럼만 풀린다면, 구자욱은 생애 첫 타격왕, 우승반지, FA 대박까지 3마리 토끼를 꿈꿀 수 있다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com