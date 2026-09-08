'와 두산이 뽑았다면 어땠을까' 20억 유망주 외신도 경악 "이 선수가 18살?"

깊은 안타성 타구를 잡아서 아웃시키는 엄준상. 사진=중계방송 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]청소년 대표팀 엄준상의 활약에 대만 외신도 깜짝 놀랐다.

정윤진 감독이 이끄는 18세 이하 야구 대표팀은 지난 7일 대만 타이베이 톈무구장에서 열린 아시아청소년야구선수권대회 B조 조별리그 대만전에서 2대0 완승을 거뒀다.

올해 신인 드래프트 전체 1순위 지명이 유력한 하현승(부산고)이 선발 투수로 등판해 5⅔이닝 동안 2안타 12탈삼진 무실점 호투를 펼친 것도 대단했지만, 엄준상(덕수고)의 압도적인 유격수 수비가 큰 화제였다.

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투타겸업 선수인 엄준상은 현재 대표팀의 주전 유격수로 뛰고 있다. 특히 1회말 2사 3루 실점 위기에서 안타성 깊은 타구를 잡아 러닝스로우로 아웃시키는 장면은 감탄을 불러일으켰다. 엄준상의 수비가 실점을 막았다.

또 6회초 타석에서는 1사 주자 2,3루 찬스 상황에서 땅볼로 타점을 만들었고, 6회말에는 하현승이 마운드를 내려간 후 이어서 등판해 투수로 1⅓이닝 무실점 호투로 한국의 승리를 견인했다. 국가대항전에서도 투타겸업 선수로서의 완벽한 존재감을 선보인 것이다.

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현재 덕수고 3학년인 엄준상은 KBO 신인 드래프트에 참가하지 않고, 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 계약금 150만달러(약 20억원)에 입단 계약을 체결했다. 이는 한국인 아마추어 선수 역대 3위에 해당하는 계약금 규모다.

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만약 KBO 신인 드래프트에 참가했다면, 하현승, 김지우(서울고)와 함께 최상위 순번 지명이 유력했다. 하현승이 전체 1순위로 키움 히어로즈행이 유력하다면, 엄준상은 전체 2순위로 두산 베어스 지명이 예상되는 상황이었다. 그러나 엄준상이 메이저리그 진출을 선택하면서, 두산도 엄준상 지명은 물거품이 되고 말았다.

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엄준상의 플레이를 현장에서 지켜본 대만 매체들도 감탄했다. 'NOW뉴스'는 "이 선수가 18세라는 게 믿기지가 않는다. 그는 현재 한국에서 가장 뛰어난 투타겸업 선수 중 한명이다. 고교 졸업 직후 애리조나와 150만달러라는 거액의 계약금을 받고 입단했따"고 소개하면서 "엄준상의 수비는 SNS에서도 엄청난 큰 화제를 일으켰다. 팬들은 놀라움과 찬사를 보냈다. 그는 한국의 오타니 쇼헤이가 될 가능성도 있다"고 극찬을 아끼지 않았다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com