'148km 투심으로 KK' 드디어 활용법 찾았다? 불펜 전환이 신의 한 수 되나

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. SSG 타케다가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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[수원=스포츠조선 나유리 기자]일단 데뷔전은 성공이다. 선발이 아닌 불펜 투수로 등판한 타케다 쇼타가 첫 경기는 성공적으로 마쳤다.

SSG 랜더스 아시아쿼터 타케다는 8일 수원 KT 위즈전을 앞두고 약 20일만에 1군에 복귀했다. 깊은 부진이 이어지면서 지난 8월 20일 말소됐고, 퓨처스리그에서 불펜 전환을 시도하며 재조정을 거쳤다.

SSG가 5강 경쟁 희망은 사라졌어도, 타케다에게 계속 선발로 기회를 주는 게 과연 의미가 있나 회의감이 드는 시점이었다. 타케다는 일본프로야구(NPB) 통산 66승을 거둔 실력자 출신이자, 일본 국가대표도 했던 투수다. 아마추어 시절에는 '제 2의 다르빗슈가 될 투수'라는 평가를 들었을 정도로 가지고 있는 기량이 빼어났다.

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하지만 나이를 먹고, 부상과 수술, 재활이 이어지면서 결국 친정팀 소프트뱅크 호크스에서 방출됐고, 일본이 아닌 한국에서 새로운 도전에 나섰다. 그게 SSG와의 아시아쿼터 계약이었다.

시즌 초반 구속이 온전히 회복되지 않으면서 부진했던 타케다는 직구 구속이 상승하면서 조금씩 살아나는듯 했다. 그러나 1~2경기 좋다가 다시 대량 실점 패턴이 반복됐다. 20경기 등판 성적이 2승10패 평균자책점 7.86. 20번의 등판 중 퀄리티스타트는 겨우 2번 뿐이었고, 1군 말소 직전 2경기 등판 결과가 각각 5이닝 9실점, 2이닝 6실점이었다. 더이상은 경쟁력이 없는 상황에서 타케다에게 계속 선발 등판 기회를 주는 것보다, 국내 투수들에게 기회가 돌아가는 것이 더 낫다는 판단에 불펜 전환을 시킨 것이다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. SSG 타케다가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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퓨처스리그에서도 반신반의 상태로 1군에 올라온 타케다. 이숭용 감독은 8일 수원 KT전부터 불펜 대기를 지시하면서 "강하게 1이닝을 막아줄 수 있는 노련한 베테랑 투수"로서의 역할을 주문했다.

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예상보다 빠르게, 바로 기회가 왔다. 이날 SSG가 타선 불발로 KT에 끌려가는 경기를 했고, 선발 김건우가 4이닝(3실점)만에 내려가자, 이숭용 감독은 두번째 투수로 타케다를 올렸다. 1군 불펜 데뷔전이었다.

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1-3으로 뒤진 5회말 등판한 타케다는 첫 타자 샘 힐리어드에게 카운트를 잡으러 들어가던 146km 직구를 통타당하며 우중간 2루타를 허용했다. 힐리어드가 존에 들어오는 초구를 노렸고, 그대로 장타까지 이어졌다.

다음 타자 김현수를 상대로도 초구, 2구 볼을 던지며 불안했던 타케다는 김현수의 배트를 2구 연속 유도해내면서 다시 유리한 카운트를 만들었다. 그리고 2B2S에서 5구째 143km 직구로 유격수 땅볼을 유도해냈다.

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이어진 1사 3루 실점 위기에서는 허경민을 145km 낮게 들어가는 투심에 헛스윙 삼진을 잡아냈고, 다음 타자 오윤석을 상대로는 1B2S에서 이날 최고 구속인 148km짜리 투심을 ABS 존에 걸치는 낮은 코스로 던져 스탠딩 삼진을 잡았다. 실점 위기를 삼진 2개로 넘긴 타케다는 불펜 데뷔전을 1이닝 2K 무실점으로 마무리했다. 상대적으로 직구 구위 힘이 약하고, 변화구 구사력이 좋은 타케다가 오히려 불펜 투수로 전환점을 맞이할 수 있다. 남은 시즌 동안 더 좋은 가능성을 보여준다면 내년에 대한 희망도 커질 수 있다.

수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com