"과정이 결과를 만든다" 데뷔 8년만의 첫 10홈런! 푸른피의 '책읽남'이 돌아본 '깨지지 않는 멘탈'의 중요성 [인터뷰]

인터뷰에 임한 박승규. 김영록 기자

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "잘 달려왔고, 지금도 잘 달려가고 있다. 10홈런에 자만하지 않고, 안주하지 않고, 성취감 삼아 더 앞으로 나아가겠다."

삼성 라이온즈 박승규가 데뷔 첫 두자릿수 홈런의 감격을 누렸다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전에서 6대4로 승리했다.

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3회 무사만루에서 디아즈의 병살타로 선취점을 뽑은 뒤 리드를 유지하며 승리하는 바람에 결승타가 없는 경기가 됐다. 대신 류지혁의 부상으로 갑자기 나온 대타 양우현의 적시타, 또한번의 만루 찬스를 놓치지 않은 해결사 최형우의 2타점 적시타, 박승규의 쐐기 투런포 등 현장을 찾은 삼성팬들에겐 볼거리가 가득한 경기였다.

대구만 오면 심장이 작아지는 마무리 김재윤의 흔들림도 더해졌다. 결과적으로 박승규의 시즌 10호 홈런, 데뷔 첫 두자릿수 아치를 장식한 투런포가 사실상의 결승타가 됐다.

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박승규는 데뷔 후 힘들었던 시간, 그리고 지난해 부상 등을 돌아보며 뿌듯한 속내를 감추지 않았다. 하지만 거듭 우상향하는 성적에 대해서는 "내년보다는 지금 우리팀이 이기는데 집중하고 있다. (우승은)잡을 수 있을 때 잡아야한다. 한국시리즈 우승할 수 있다는 생각으로 하루하루 최선을 다할 뿐"이라고 강조했다.

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인터뷰에 임한 박승규. 김영록 기자

"사실 10홈런에 대해 큰 생각이 없었는데, 막상 안나오니까 좀 조급해졌다. 오늘 참 홀가분한 기분으로 그라운드를 돌았다. 잘 맞긴 했지만 탄도가 낮아서 넘어갈줄은 몰랐다. (10홈런이 이렇게 늦게 터진 건)시즌초의 타격 밸런스를 유지하지 못한 내 잘못이다. 투수와 싸워야하는데, 나 자신과 싸우기 바빴던 게 문제다."

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삼성 외야는 말그대로 지옥같은 경쟁의 무대다. 좌익수 '캡틴' 구자욱의 위치만 공고할 뿐, 김지찬-김성윤-박승규-김헌곤 등이 뒤엉켜 그날그날의 컨디션에 따라 출전 기회를 다투는 모양새. 여기에 이날 1군에 콜업된 김현준이 더해졌다.

박승규는 "주어진 자리에서 최선을 다할 뿐이다. 서로 너무 열심히 운동한 걸 알기 때문에, 서로를 진심으로 응원한다"고 강조했다.

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그럼에도 자신의 장점을 어필해달라는 요청에 "밸런스가 좋지 않아도 선구안이 흔들리지 않고, 팀 분위기를 끌어올릴 수 있는 플레이를 할 줄 안다는 것"이라며 옅은 미소를 띠었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

특히 결과론적으로 이날 박승규의 홈런이 아니었다면 자칫 9회 동점을 허용할 수도 있었다. 박승규는 "KIA가 정말 좋은 팀이다보니 후반에도 어떻게 될지 모르는 상황이 많이 나오더라. 내가 홈런을 쳐서 다행"이라고 돌아봤다. KT 결과는 경기가 끝난 뒤에 보는데, 크게 신경쓰진 않는다고. "우리가 잘해야 올라가는 것"이라는 다짐을 더했다.

"요즘 '셔터프루프:깨지지 않는 멘탈'이라는 책을 읽고 있다. '힘든 시간은 누구에게나 온다. 어떻게 행동하느냐에 따라 결과가 달라진다. 과정이 결과를 만든다'라는 구절이 마음에 정말 와닿았다. 하루하루 공부하는 마음이다."

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com