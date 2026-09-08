'모든 점수, 그를 통해 얻었는데'…37세 '서교수'는 쉴틈이 없다 "남은 시즌 죽기살기로 할 것" [잠실 포커스]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 2사 1,2루 서건창이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 2사 1,2루 서건창이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 1번 타자 서건창(37)이 베이스를 밟는 순간, 침체되어 있던 키움 히어로즈의 타선에 거대한 불꽃이 당겨졌다.

3회 선취점의 발판을 놓았고, 5회에는 팽팽하던 흐름을 단숨에 깨부수는 좌중간 3루타로 6득점 빅이닝의 활시위를 당겼으며, 7회에는 승부에 쐐기를 박는 적시타를 터뜨렸다. '키움의 공격은 서건창에서 시작된다'는 키움의 명제를 다시 한번 증명한 한판이었다.

키움은 8일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 16차전 맞대결에서 장단 10안타를 몰아치며 8대3 완승을 거뒀다. 이날 지명타자 겸 1번 타자로 선발 출전한 서건창은 4타수 2안타 1타점 2득점으로 펄펄 날며 팀 승리의 일등 공신이 됐다.

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경기 후 서건창은 개인 활약에 앞서 원팀으로 뭉쳐 대승을 일궈낸 동료들과 6이닝 무실점 완벽투를 펼친 후배 하영민에게 공을 돌렸다.

0-1의 살얼음판 리드가 이어지던 5회초, 서건창의 방망이가 가장 결정적인 순간에 번뜩였다. 상대 바뀐 투수 이우찬의 초구를 통타해 좌중간을 완전히 가르는 3루타를 작렬했다. 무사 3루 찬스를 맞이한 키움 타선은 이후 4안타와 4사구 4개를 묶어 대거 6점을 쓸어 담는 타자 일순 빅이닝을 완성했다.

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서건창은 5회 3루타 상황에 대해 "오늘 경기 승리에 일조하게 돼 정말 기쁘다. 무엇보다 선수들이 한마음으로 힘을 모아 만든 승리라 더 의미가 깊다"라며 환하게 웃었다.

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이어 5회 타석의 절박했던 심정을 전했다. 서건창은 "오늘 선발 (하)영민이가 마운드에서 너무 잘 던져주고 있었다. 투수가 그렇게 혼신의 힘을 다해 던져주고 있었기 때문에 야수로서, 특히 1번 타자로서 선두타자 출루가 무엇보다 중요하다고 생각했다"라며 "5회 안타 출루로 찬스를 만들고, 그게 대량 득점으로 연결될 수 있어서 정말 다행이었다"라고 설명했다.

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 서건창이 좌중간을 가르는 3루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 서건창이 좌중간을 가르는 3루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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이날 키움이 뽑아낸 8점 중 서건창의 손을 거치지 않은 득점은 사실상 없었다.

3회초 1사 1루에서 내야 땅볼로 1루 주자가 아웃됐으나 빠른 발로 병살타를 지우고 1사 1, 3루 찬스를 이어갔다. 곧이어 추재현의 적시타가 터지며 키움이 1-0 리드를 잡았다.

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5회초 선두타자로 나서 이우찬의 초구를 받아쳐 3루타를 기록, 데이비슨의 적시타 때 홈을 밟았다. 이 출루가 기폭제가 되어 7-0까지 달아나는 빅이닝이 완성됐다.

7회초 2사 1,2루 찬스에서 가운데로 몰린 공을 결대로 밀어 쳐 8-0을 만드는 1타점 중전 적시타를 터뜨리며 LG의 추격 의지를 완벽히 꺾어놨다.

설종진 감독 역시 경기 후 "서건창의 3루타가 5회 결정적인 빅이닝을 만들었다. 리드오프로서 2안타 1타점으로 공격 전체를 완벽하게 이끌어줬다"라며 엄지를 치켜세웠다.

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무더위가 지나가고 잔여 경기 일정이 이어지는 9월, 30대 후반 베테랑에게 체력적 부담은 피할 수 없는 적이다. 서건창은 "시즌 막바지라 모든 선수들이 지칠 수 있는 시기"라고 짚었다.

이어 지명타자 출전에 대해 "수비를 나가지 않고 지명타자로 출전하면 체력적인 안배가 되는 것은 사실이지만, 반대로 수비를 하지 않는 만큼 타석에서 무조건 결과를 내야 한다는 책임감이 훨씬 커진다"라며 "그렇기 때문에 타석 하나하나에 더욱 집중력을 바짝 끌어올려 임하게 된다"라고 베테랑다운 프로 의식을 드러냈다.

마지막으로 팬들을 향한 약속도 잊지 않았다. 서건창은 "비록 순위표 아래에 있지만, 우리 선수들 모두 남은 시즌 끝까지 최선을 다하는 모습을 보여드릴 수 있도록 한 경기 한 경기 죽기 살기로 노력하겠다"라고 다짐했다.

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움이 8대3으로 승리했다. 설종진 감독과 서건창이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com