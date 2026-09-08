'가을야구는 야구장 냄새부터 다르다던데'…'8년 80억' 투수 잠실 첫 선발승 "내년에는 꼭 그 냄새 맡고 싶다" [SC인터뷰]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 하영민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 하영민이 역투하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "솔직히 잠실에서 선발승이 한 번도 없었다는 사실조차 모르고 있었다."

마운드를 내려온 하영민(31·키움 히어로즈)의 얼굴에는 벅찬 미소가 번져 있었다. 구단 역사상 투수 최고 대우 수준인 '총액 80억 원 비FA 다년계약'을 체결하며 영웅 군단의 확고한 선발투수로 공인받은 하영민이 마침내 지독했던 잠실 선발 무승 징크스를 깨부쉈다.

하영민은 8일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 16차전 맞대결에 선발 등판, 6이닝 동안 95개의 공을 던지며 2안타 4사사구 3볼넷 1사구 2탈삼진 무실점으로 상대 타선을 완벽하게 잠재웠다. 시즌 8번째 퀄리티스타트(QS)를 달성한 하영민은 시즌 6승(8패)째를 수확했다. 프로 데뷔 후 잠실구장에서 따낸 첫 선발승(종전 구원 2승)이자, 2024년 3월 30일 고척 경기 이후 무려 892일 만에 거둔 LG전 선발승이었다.

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이날 투구는 철저한 자기반성과 냉철한 실전 수싸움의 승리였다. 하영민은 그동안 LG를 만날 때마다 초반 호투 후 4~6회 스스로 흔들리며 무너지던 패턴을 가슴에 새기고 마운드에 올랐다.

하영민은 "LG를 상대로 1~3회는 잘 던지다가 4~6회에 스스로 무너지는 경향이 잦았다"라며 "오늘도 던지면서 4, 5, 6회를 가장 많이 신경 썼다. 1회부터 흐트러지지 않으려고 집중했고, 앞선 경기에서 팀이 분위기를 탄 만큼 민폐를 끼치지 않겠다는 마음으로 공을 던졌다"라고 밝혔다.

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승부처였던 볼배합 수정 비하인드도 전했다. 하영민은 "원래는 전력 분석대로 스위퍼나 포크볼 등 변화구 위주의 커맨드를 가져가려 했다. 그런데 1회부터 직구 구위가 생각보다 좋았고, 상대 타자들도 직구를 대비하지 않는 느낌이었다"라며 "특히 오스틴 선수를 상대할 때 직구가 몸쪽으로 들어갔는데 배트가 늦게 맞는 게 보였다. '변화구를 노리고 있구나'라는 확신이 들어 원래 스위퍼를 던질 타이밍에도 과감하게 직구로 찔러 넣었다"라고 설명했다.

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이 과감한 직구 위주의 피칭 디자인 수정은 적중했고, 타선이 5회 6득점 빅이닝으로 든든하게 화력을 지원하며 완벽한 무실점 승리가 완성됐다.

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 하영민이 박동원을 2루 땅볼로 처리하며 내야진의 수비를 바라보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 2사 1,2루 실점위기를 무실점으로 마친 키움 하영민이 포수 김동헌을 향해 엄지척을 선사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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하영민에게 잠실 LG전은 특별한 기억이 깃든 장소다. 2년 전인 2024년 9월 11일, 그는 잠실 LG전에서 5⅓이닝 동안 9개의 삼진을 솎아내며 개인 한 경기 최다 탈삼진 기록을 세운 바 있다.

하영민은 "그때 승리 투수는 못 됐지만 9K를 잡았을 때가 내 투구 내용 중 가장 좋았던 기억으로 남아 있었다"며 "하지만 그때와 오늘을 비교한다면 무조건 오늘이 더 좋다. 무실점에, 선발 승리에, 올해 마지막 LG전에서 팀 승리를 지켰으니 오늘이 야구 인생에서 훨씬 뜻깊은 날"이라고 힘줘 말했다.

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키움은 올 시즌을 앞두고 하영민의 꾸준한 이닝 소화력과 선발로서의 안정감을 높이 평가해 '80억 원 규모의 비FA 다년계약'을 안겼다. 시즌 막바지 순위 싸움이 멀어진 상황에서도 하영민은 매 경기 베테랑의 책임감으로 마운드를 지키며 구단의 막대한 투자와 신뢰가 틀리지 않았음을 몸소 증명해 내고 있다.

이제 하영민의 시선은 단순한 개인 성적을 넘어 팀의 체질 개선과 '가을야구 귀환'으로 향해 있다. 하영민은 남은 시즌 각오에 대해 "지금 상황에서 후배들에게 거창한 조언을 하기보다는, (서)건창이 형이나 위의 형들과 함께 '매 경기 이기는 야구를 하자'는 이야기를 많이 나눈다"라며 "패배 의식을 지우고 이기는 경험이 쌓여야 내년에 완전히 다른 히어로즈로 도약할 수 있다"라고 강조했다.

이어 가을야구를 향한 간절한 열망을 드러냈다. 하영민은 "나 역시 20대 초반에 잠깐 경험한 이후 오랫동안 포스트시즌을 치르지 못했다"라며 "(안)우진이가 어린 후배들에게 '가을야구는 야구장에서 나는 냄새부터가 완전히 다르다'는 말을 자주 해준다. 동료들과 함께 내년부터는 진짜 이기는 경기를 많이 해서, 반드시 가을야구 무대에서 기억에 남을 역투를 펼치는 게 내 가장 큰 목표"라고 다짐했다.

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8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회말 2사 2,3루 위기를 넘긴 하영민 김동헌 배터리가 하이파이브를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com