8월 ERA 0.49 찍던 투수 어디 갔나…"제구 안 되는 날엔" 염갈량도 '한숨' [잠실 포커스]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회 강판당하는 LG 선발 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 무사 2, 3루 위기를 맞은 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 8월 한 달간 평균자책점 0.49(18⅓이닝 1자책)라는 눈부신 짠물 피칭을 뽐내더니, 지난 6일 잠실 삼성 라이온즈전에서는 5⅓이닝 만에 9안타 7실점으로 와르르 무너졌다. LG 트윈스 임찬규(34)가 9월 들어 롤러코스터 피칭을 하고 있다.

올 시즌 임찬규는 25경기에서 13승 5패 평균자책점(ERA) 4.14를 기록하며 팀의 확고한 선발 한 축을 지키고 있다. 퀄리티스타트(QS)도 12회나 달성했다. 하지만 경기별 편차가 지나치게 크다는 점이 뼈아프다.

7월 5경기에서 24이닝을 소화하는 동안 무려 32안타 22자책점(ERA 8.25)으로 흔들렸던 임찬규는 8월의 완벽한 반등에 성공하며 3경기에서 18⅓이닝 동안 단 11안타 1자책점만 내주는 특급 에이스 모드로 2승을 챙겼다.

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9월엔 1일 두산 베어스전에서 6이닝 1실점으로 호투했던 임찬규는 6일 삼성전에서 안타 9개를 맞고 7실점하며 무너졌다. 올 시즌 삼성전 4경기 성적은 1승2패 ERA 7.08(20⅓이닝 30안타 16자책). 특정 팀과 특정 날에 피안타가 폭증하는 징검다리 행보가 반복되고 있다.

LG 염경엽 감독은 난타를 당한 결정적인 원인으로 커브가 아닌 '패스트볼의 역투구(코스가 반대로 들어가는 현상)'를 짚었다. 염 감독은 "공이 조금 몰려서 안타 개수가 확 늘어나는 날을 보면 5회에 8안타, 9안타씩 쏟아져 나온다"라며 "사람들은 커브를 생각하지만, 실제로 안타를 얻어맞는 공의 90%는 패스트볼(직구) 실투"라고 말했다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 볼을 교체하고 있는 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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이어 삼성전 실점 장면에 대해 "직구가 던지고자 하는 의도대로 홈플레이트 끝 모서리에 꽂힐 때는 대단히 위력적인데, 이쪽으로 던지려던 공이 제어가 안 돼 한가운데나 반대쪽으로 흘러 들어간다"라며 "6일 경기에서 2타점 적시타를 맞은 장면 역시 타자 몸쪽 깊숙하게 찌르려다 반대 방향으로 공이 새면서 그대로 통타당한 것"이라고 짚었다.

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임찬규의 제구 밸런스에 대해서도 "대량 안타를 맞고 흔들리는 날은 십중팔구 제구가 본인 생각대로 안 풀리는 날이라고 보면 된다"라며 "스트라이크존 좌우 보더라인(사이드)을 타고 낮게 제구가 형성되는 날에는 상대 타자들이 손도 못 대는 최고의 피칭을 펼친다"라고 설명했다.

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임찬규의 전매특허인 110㎞대 낙차 큰 슬로커브와 체인지업은 직구가 스트라이크존 좌우 구석에 정교하게 꽂힐 때 비로소 위력을 발휘한다. 직구가 보더라인을 찌르지 못하고 가운데로 몰리거나 반대로 빠지기 시작하면, 타자들은 변화구를 참아내고 가운데 몰리는 직구만 노려 칠 수 있는 여유를 갖게 된다.

결국 직구 구속이 140㎞ 초반대에 형성되는 임찬규에게 '코너워크'는 선택이 아닌 생존의 필수 조건인 셈이다.

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6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

고재완 기자 star77@sportschosun.com