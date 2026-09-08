스쿠벌, 결국 반년 임대로 다저스 생활 마무리 하나…"더딘 재계약, 불안 요소 많다" 美 현지 조명

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 LA 다저스와 태릭 스쿠벌의 동행은 반년 만에 마무리 되는 걸까.

올 시즌을 마친 뒤 FA 자격을 얻는 스쿠벌을 다저스가 잡지 못할 수도 있다는 전망이 나왔다. 미국 팬사이디드는 8일(한국시각) '여전히 스쿠벌 쟁탈전에서 가장 유리한 건 다저스다. 하지만 선수 스스로 친정팀에 대한 애착을 드러낸 만큼, 현실적이진 않지만 무시할 수는 없다'고 지적했다.

스쿠벌은 다저스로 트레이드된 후 팟캐스트에 출연해 "할 수만 있다면 디트로이트 타이거스에서 현역 생활을 마무리 하고 싶다. 이건 진심"이라고 말해 충격을 준 바 있다. 이에 대해 스콧 해리스 디트로이트 단장 역시 "놀랍지 않다. 우리 선수들은 이 팀에서의 플레이를 즐기고 있다. 프런트는 선수들이 우리 팀을 자랑스럽게 여기기 위해 노력을 거듭해왔다. 그의 발언은 무대 뒤에서 일하는 모든 이에 대한 헌사"라고 흡족함을 드러낸 바 있다.

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스쿠벌은 올 시즌을 앞두고 디트로이트와 장기 계약은 커녕 연봉 조정 신청을 하면서 사이가 틀어졌다. 그가 올 시즌을 마친 뒤 FA 자격을 얻는 문제까지 겹쳐 시즌 초부터 트레이드될 것이라는 소문이 파다했다. 유력 주자로 꼽혔던 다저스가 그를 품기에 이르렀다.

2024~2025년 아메리칸리그 사이영상 2년 연속 수상자인 스쿠벌은 현재 메이저리그 최고의 투수로 꼽힌다. 때문에 이번 FA시장에서 메이저리그 투수 최초로 4억달러(약 5368억원) 이상 계약을 맺을 것이란 전망까지 나오고 있다. 자금력 좋은 다저스를 비롯해 뉴욕 메츠가 새 행선지로 꼽히고 있다.

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문제는 다저스가 오프 시즌에서도 스쿠벌에게 통 크게 지갑을 열 수 있느냐다. 팬사이이드는 '마크 월터 다저스 구단주의 사기 의혹, 그가 소유한 미프로농구(NBA) LA 레이커스 매각 문제도 영향을 줄 수 있다'며 '직접적인 연관이 없을 수도 있으나, 그동안 투자 기조를 이어온 다저스의 운영 방침이 바뀔 가능성이 있다'고 전망했다. 또 매체는 "가능성은 극히 낮지만, 스쿠벌이 자유롭게 팀을 선택할 수 있다면 디트로이트를 택할지도 모르는 일"이라고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com