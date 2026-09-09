9일 LG전 등판→11일 완전체에 합류?…한화 유일 10승 투수는 언제 빠지나, "구단과 상의, 아직 미정"

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 1회초 2사 1, 2루. 나성범의 강습타구를 호수비로 잡아내고 왕옌청과 하이파이브를 나누고 있는 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 왕옌청(25·한화 이글스)은 '대만 완전체'에 맞춰서 합류할까.

한화 이글스는 19일 개막하는 아시안게임에 총 3명의 선수를 보낸다.

내야수 노시환과 외야수 문현빈, 그리고 아시아쿼터 대만 선수 왕옌청이 아시안게임 기간 동안 자리를 비우게 된다.

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한국 선수들은 오는 14일 합류한다. 다만, 왕옌청은 한국 대표팀이 아닌 대만 대표팀으로 가는 만큼, 개별 일정을 소화하게 됐다.

대만으로서는 왕옌청의 역할이 중요하다. 대만은 지난 7일 최종 엔트리 24인을 발표했다. '에이스'로 꼽히던 구린루이양 등이 부상으로 빠지게 됐다.

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왕옌청은 올 시즌 한화에서 24경기에 등판해 10승5패 평균자책점 3.86을 기록했다. 한화 소속 유일 10승 투수다. 대만 현지에서도 "가장 눈길을 끄는 투수"라고 소개하기도 했다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

대만 자유시보는 지난 5일 '대만 프로야구(CPBL) 소속 선수는 9일 정규시즌 경기를 소화한 뒤 곧바로 대표팀에 합류를 준비한다'라며 '11일에는 완전체로 모여 첫 훈련에 돌입할 계획'이라고 했다. 이어 '18일 출국에 앞서 실전 감각을 끌어올리기 위한 평가전 일정도 확정했다. 14일부터 16일까지 퉁이 라이온즈 2군, 푸방 가디언스 2군, 그리고 실업야구 강호 대만전력과 차례로 세 차례 연습 경기를 치를 예정'이라고 했다.

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일단 왕옌청은 9일 LG 트윈스전에 선발로 나선다. 김경문 한화 감독은 "일단 9일에 LG전엔 등판한다"라며 "추후 합류 여부는 구단과 상의할 예정"이라고 했다. 일단 왕옌청은 11일 합류와는 별개로 아시안게임 플랜을 가지고 갈 전망이다.

한편, '자유시보'는 '프로 선수의 참가가 허용된 1998년 방콕 아시안게임 이후 한국은 최근 7차례 대회 중 무려 6번이나 금메달을 목에 걸었다. 유일하게 한국이 금메달을 놓친 대회가 바로 대만이 우승을 차지했던 2006년 도하 대회'라며 '이번 아이치-나고야 아시안게임에서 5연패를 노리는 한국에 있어 대만은 우승을 막아설 가장 강력한 라이벌로 꼽힌다'라며 경계의 시선을 보내기도 했다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com