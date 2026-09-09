레전드 이승엽에 대한 리스펙트? 최연소 기록 날아가자마자 40호 홈런 터트린 김도영, 타이거즈 역대 토종타자 최초 40홈런 고지 등극[대구현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 송정헌 기자] KIA 타이거즈 김도영이 마침내 올 시즌 40홈런을 날렸다. 역대 타이거즈 토종 타자 최초의 40홈런 대기록이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영은 3번 타자 3루수로 선발 출전했다.

1회는 삼성 선발 최원태에게 삼진, 4회 두 번째 타석은 외야플라이로 물러났다. 김도영은 1-4로 뒤진 6회초 선두타자로 세 번째 타석에 나섰다. 김도영은 삼성의 바뀐 투수 사토시의 초구를 받아쳐 그대로 좌측 담장을 넘겼다.

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사토시의 149㎞ 직구가 가운데로 몰리자 김도영은 놓치지 않았다.

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김도영은 맞는 순간 홈런을 직감한 듯 타구를 바라본 후 차분하게 그라운드를 돌았다. 아쉬움을 떨치듯 하늘을 향해 세리머니도 잊지 않았다. 김도영의 40호 홈런은 비거리 128m 대형 홈런이었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 타구를 바라보는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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김도영의 40호 홈런은 레전드 이승엽이 가지고 있던 최연소 40호 홈런 기록에 이틀 뒤진 40호 홈런이었다. 딱 1경기 차이로 최연소 기록은 날아갔으나 김도영은 KIA 타이거즈 역사상 국내 타자로 첫 40호 홈런 고지를 달성한 타자가 됐다.

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김도영의 남은 시즌 홈런 1개만 더 추가하면 타이거즈 신기록을 가지고 있는 트레이시 샌더스(1999년, 40홈런)를 넘어 타이거즈 프랜차이즈 역사상 최다 홈런에 신기록을 작성할 수 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

40홈런을 날린 후 KIA 더그아웃 동료들도 김도영을 축하했다. 하지만, 김도영은 웃지 않았다.

아직, 시즌은 남아있다. 40호 홈런이 끝이 아니다. 가을야구도 아직 남았다. 이날 경기를 앞두고 이범호 KIA 감독은 "김도영이 최연소 홈런 기록을 못깬 것은 아쉽지만, 아마 나중에 더 잘되라고 지금 작은 성과는 안 주시는 것 같다"라며 웃었다.

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비록 최연소 신기록은 아쉽게 날아갔지만, 김도영의 역사는 아직 시작일 뿐이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 올 시즌 40호 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/