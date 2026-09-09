'여기서 또 무너지나 했는데' 9회 1사 3루 위기 지운 박영현의 포효, 끝까지 가슴 졸인 이강철 감독은 미소[수원 현장]

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 연패를 끊은 KT 마무리 박영현, 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[수원=스포츠조선 박재만 기자] 가슴 졸이던 순간이 끝났다. 마지막 아웃카운트가 올라가는 순간 이강철 감독의 굳게 닫혀 있던 표정에도 비로소 미소가 번졌다.

9회 1사 3루 위기에서도 흔들리지 않은 마무리 박영현이 마지막 타자를 삼진으로 돌려세우자 KT 선수들은 환호했고, 이강철 감독은 그제야 가슴을 쓸어내렸다.

KT 위즈가 선발 소형준의 호투와 안현민의 결승타, 마무리 박영현의 위기관리 능력을 앞세워 연패에서 탈출했다.

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KT는 8일 수원KT위즈파크에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 3-1로 승리했다.

지난 주말 광주에서 KIA 타이거즈에 충격적인 3연전 스윕패를 당하며 1위 자리를 삼성 라이온즈에 내준 KT로서는 반드시 연패를 끊어야 했던 경기였다. 이날 경기 전까지 삼성에 1.5경기 뒤진 2위였던 KT는 SSG를 상대로 귀중한 승리를 챙기며 다시 선두 추격에 시동을 걸었다.

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승리의 출발점은 선발 소형준이었다.

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7이닝 1실점 호투를 펼친 선발 소형준.

소형준은 7이닝 동안 1실점 호투를 펼치며 SSG 타선을 효과적으로 봉쇄했다.

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타선에서는 안현민이 해결사 역할을 했다. 2회 2사 만루 찬스에서 타석에 들어선 안현민은 SSG 선발 김건우의 145km 직구를 잡아당겨 2타점 적시타를 터뜨렸다. KT가 경기 초반부터 주도권을 가져오는 결정적인 한 방이었다.

여기서 이강철 감독의 작전도 빛났다.

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2사 1,3루에서 안현민이 2루를 향해 스타트를 끊자 SSG 포수 조형우가 2루로 송구했다. 그 순간 3루 주자 최원준이 홈으로 쇄도했다. KT의 더블스틸 작전이 완벽하게 성공하며 추가 득점을 만들어냈다.

2회 2사 만루 2타점 적시타를 날린 안현민.

이어진 2사 1,3루 더블스틸 때 홈으로 쇄도하며 추가 득점을 올린 최원준.

3회 SSG에 한 점을 내줬지만 KT는 소형준의 호투를 앞세워 3-1 리드를 지켜냈다.

하지만 마지막까지 긴장을 늦출 수 없었다.

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9회 마운드에 오른 박영현이 SSG 중심 타선을 상대했다. 선두 타자 박성한을 2루 뜬공으로 처리하며 첫 아웃카운트를 잡았지만, 1사 후 에레디아에게 3루타를 허용하며 순식간에 위기에 몰렸다.

1사 3루. 장타 하나면 경기가 원점으로 돌아갈 수 있는 상황이었다. 하지만 박영현은 흔들리지 않았다.

연패 탈출을 위해 9회 마운드에 오른 마무리 박영현.

9회 1사 마무리 박영현 상대 3루타를 터뜨린 에레디아.

김재환을 상대로 초구 151km 몸쪽 직구를 던져 뜬공을 유도하며 2사 3루를 만들었다. 그리고 마지막 타자 전의산과의 승부가 압권이었다.

2B 이후에도 박영현은 자신의 강점인 직구를 고집했다. 149km, 149km, 151km 직구를 연이어 던지며 카운트를 2B 2S로 만들었다.

마지막 선택 역시 직구였다.

박영현은 바깥쪽 보더라인에 151km 직구를 꽂아 넣었다. 주심의 삼진 콜이 나오자 박영현은 그대로 포효했다.

마무리 박영현은 직구로 경기를 끝낸 뒤 포효했다.

마무리 박영현과 포수 한승택은 뜨거운 포옹을 나눴다.

포수 한승택과 뜨거운 포옹을 나누며 승리를 확인한 박영현. 그제야 더그아웃에서 경기를 지켜보던 이강철 감독의 표정도 풀렸다.

무표정하게 마지막 승부를 지켜보던 이강철 감독은 마지막 아웃카운트가 올라가는 순간 활짝 웃으며 가슴을 쓸어내렸다. 광주에서 당한 스윕패의 충격을 씻어내고 다시 선두 추격에 나설 수 있게 된 순간이었다.

7이닝 1실점으로 버틴 소형준, 2회 만루에서 결승타를 터뜨린 안현민, 9회 1사 3루 위기에서도 끝내 승리를 지켜낸 박영현. KT가 세 선수의 활약으로 연패 탈출에 성공했다. 그리고 마지막까지 가슴을 졸였던 이강철 감독도 마지막 순간에야 환하게 웃을 수 있었다.

직구로 경기를 마무리 지은 박영현은 포수를 향해 엄지를 치켜세웠다.

연패 탈출 후 기뻐하는 마무리 박영현.

경기 내내 무표정이던 이강철 감독.

가슴 졸였던 경기를 승리로 마무리 지은 뒤 감독은 미소 지었다.