홈런 21개, 안타 140개 날렸는데... '방망이 패대기 친 이유?' 복덩이 외국인 타자가 왜, 그때는 맞고 지금은 틀렸을까[대구현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 유격수 플라이로 물러나는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회 플라이 아웃당하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1, 2루. 외야플라이로 물러나고 있는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 송정헌 기자] KBO리그 3년 차. 삼성 라이온즈 외국인 타자 디아즈가 올 시즌에도 활약을 펼치고 있지만 정작 본인은 아직 만족하지 못하고 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성은 KIA를 상대로 6대 4로 승리하며 리그 1위를 굳건하게 지켰다. 삼성은 최근 경기 3연승으로 리그 1위를 달렸다. 삼성의 외국인 타자 디아즈는 5번 타자 1루수로 선발 출전했다. 하지만, 디아즈는 4타수 무안타로 중심타선을 책임지지 못했다.

디아즈는 4회말 무사 만루 찬스에서 병살타로 물러났다. 3루 주자 박승규가 득점했지만, 무사 만루 찬스에서 아쉬운 투아웃이 됐다.

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5회 세 번째 타석에서는 2사 1, 2루에서 유격수 플라이로 아웃됐다. 디아즈는 타구가 높게 뜨자 방망이를 내던지며 화풀이를 대신했다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1, 2루. 외야플라이로 물러나고 있는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1, 2루. 외야플라이로 물러나고 있는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1, 2루. 외야플라이로 물러나고 있는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

디아즈는 올 시즌 홈런 21개(공동 7위), 안타 140개(리그 6위), 타점 106개(리그 2위), 타율 2할9푼5리로 준수한 활약을 펼치고 있다. 팀도 리그 1위를 기록 중이다. 하지만, 디아즈는 지난해 50홈런을 날렸던 강타자다. 지난해 올스타전 홈런 더비까지 1위도 차지했던 엄청난 타자였다.

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지난해 삼성은 디아즈의 활약 덕분에 리그 4위로 가을야구에 진출했다. 포스트시즌에서도 한화와 플레이오프 5차전까지 가는 명승부를 펼치며 성공적인 시즌을 보냈다.

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지난해 50홈런 158타점으로 KBO리그를 폭격했던 디아즈가 올 시즌 평범(?)한 타자로 돌아왔다.

올 시즌 성적도 결코 나쁘지는 않지만, 지난해 리그를 지배했던 폭발적인 임팩트 때문인지 올 시즌 디아즈의 성적에 팬들의 실망감은 커져갔다.

2024시즌 중반 삼성에 대체 선수로 합류한 디아즈는 2025시즌 KBO리그 최고의 '복덩이' 타자로 등극했다. 하지만, 올 시즌 부침을 겪고 있다. 팬들의 기대감에 타격 자세는 더욱 커졌고, 홈런을 줄어들었다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

올해도 디아즈의 타점 생산 능력은 변함이 없다.

올 시즌 106개의 타점을 기록하며 타점 부분 2위를 기록 중이다. 최근에도 찬스에 강한 모습을 보여주고 있다. 지난 6일 잠실 LG전 5타수 2안타 3타점으로 팀이 역전승을 거두는 발판을 마련했다.

팬들의 기대감과 타격 부진에 대한 부담감 때문인지 아직 성적은 들쭉날쭉하지만, 디아즈는 후반기 살아나는 모습을 보여주고 있다.

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디아즈가 보여줄 시간은 아직 남아있다. 삼성도 팬들도 디아즈의 호쾌한 한방을 기대하고 있다.

올 시즌 부진한 모습을 보였지만, 디아즈가 남은 시즌과 가을야구에서 맹활약을 펼친다면 팬들도 다시 마음을 돌릴 것이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/