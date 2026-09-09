"여기까지 왔는데 빼앗길 수 없다" '우승청부사'이자 '우승독려자' 그를 설레게 하는 딱 하나의 기록

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 정현석 기자]'타격장인' 최형우(43·삼성 라이온즈)에게도 매년 가슴을 뛰게 만드는 하나의 수치가 있다. 바로 '100타점'이다. 최형우는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈경기에서 4번 지명타자로 선발 출전, 3타수 1안타 2타점을 기록하며 팀의 6대4 승리를 이끌었다.

승기 잡은 5회 2사 만루 찬스 "자욱이 거를 줄 알았다. 3구 안에 친다"

승부의 분수령은 2-1로 앞서던 5회말 2사 만루 찬스였다.

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'타격 1위' 구자욱을 상대 배터리가 신중한 승부 끝에 볼넷으로 내보내자, 4번 타자 최형우가 타석에 섰다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

최형우는 바뀐 투수 김범수의 2구째 146km 바깥쪽 직구를 놓치지 않고 받아쳐 중전 2타점 적시타를 터뜨렸다. 스코어를 4-1로 벌리며 승기를 가져온 순간이었다.

경기 후 최형우는 중계 인터뷰에서 "(구)자욱이 타격감이 워낙 좋다 보니 거를 것 같다고 예상했다"며 "최근 내 타격감이 완벽하게 올라온 편은 아니라서 무조건 3구 이내에 적극적으로 방망이를 내려고 했다. 2구째에 방망이 끝에 걸려 안타가 됐는데 운이 좋았다"며 겸손하게 웃었다. "한 경기 한 경기가 소중한 잔여 경기 일정의 첫 단추를 기분 좋게 꿰어 기쁘다"고 전했다.

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시즌 96타점 달성, 2년 만의 '100타점' 복귀 눈앞

이날 2타점을 추가한 최형우는 시즌 96타점째를 기록하며 2년 만의 100타점 고지 복귀를 눈앞에 뒀다.

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불혹을 훌쩍 넘긴 나이에도 리그 최정상급 해결사의 상징인 100타점 고지를 향해 성큼성큼 발걸음을 옮기고 있다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 무사 3루 3루주자 구자욱이 최형우의 희생플라이에 홈인한 후 함께 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

KIA 시절이던 2년 전 100타점을 달성했을 때와 느낌이 다르냐는 질문에 최형우는 "다르다. 두 살을 더 먹지 않았나"라며 농담을 건넨 뒤, 100타점에 대한 각별한 의미를 설명했다.

그는 "100타점은 어렸을 때부터 늘 꿈꾸던 기록이자 매년 꼭 이루고 싶었던 목표다. 사실 이 나이에 중심 타선을 맡으며 100타점을 바라본다는 것 자체가 말도 안 되는 일이라는 걸 잘 알고 있다. 하지만 믿고 4번 타리를 맡겨주신 덕분에 여기까지 올 수 있었다"고 벤치에 감사를 전했다.

꾸준함의 비결? "가족의 케어, 그리고 후배들과 재밌게 야구하는 것"

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수많은 기록을 세우면서도 타격 기량이 쇠퇴하지 않는 비결에 대해 최형우는 가족과 팀 동료들에게 공을 돌렸다.

최형우는 "집에서는 가족들이 케어를 잘해주고, 구장에서는 젊은 선수들과 어울려 재밌게 지내다 보니 엄청 힘들다는 느낌 없이 야구를 하고 있다. 선수들의 폼 이야기도 하고, 요즘 유행하는 것도 몰래 찾아본다. (구)자욱이와도 야구 이야기를 많이 나눈다"고 설명했다.

사령탑인 박진만 감독이 '고참들의 철저한 자기관리'를 칭찬한 것에 대해서는 "나나 (강)민호나 원래 큰 부상 없이 안 다치고 야구를 해온 스타일이다. 타고난 부분도 있고, 둘 다 스트레스받지 않고 하루하루에 얽매이지 않으며 재밌게 야구하는 편"이라고 답했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 선발 라인업에서 빠진 삼성 최형우가 최원태와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

"여기까지 왔는데 1등 빼앗길 수 없다" 팬들에게 전한 약속

시즌 막바지 선두 자리를 지켜내야 하는 최고참의 목표와 책임감은 분명하다.

최형우는 "이제부터 모든 경기가 선수들에게 정말 중요하다. 여기까지 힘들게 올라왔는데 1위 자리를 빼앗길 수는 없다"며 "팬분들을 위해 반드시 정규시즌 1위로 마무리를 지을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 힘줘 강조했다.

최형우는 특별 영입된 우승청부사이자 우승독려자다. 후배들에게 틈만 나면 "이런 기회가 다시 오기 쉽지 않다"며 우승을 향한 무의식적 세뇌를 선수단에 심고 있다. 우승은 물론 산전수전 다 겪은 대선배의 경험에서 나온 말이니 후배들은 믿음을 가질 수 밖에 없다.

그러다보니 선수단 모두가 자연스레 한 방향을 바라보고 있다. 자신이 삼진을 먹고 들어와도 후배들의 적시타에 가장 기뻐하며 가장 큰 박수를 치는 최고참의 진심. 그 속에 삼성의 우승이 성큼 가까워지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com