'40홈런' 김도영도 당했다. 7년의 기다림, '불펜 에이스' 홀드왕 등극, 생애 첫 타이틀 보인다

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 정현석 기자]7년의 긴 세월. 보이지 않는 곳에서 흘린 땀방울이 마침내 눈부신 결실로 이어지고 있다.

이승민(26)이 삼성 라이온즈 불펜 에이스로 거듭나며 생애 첫 개인 타이틀을 향해 성큼 다가서고 있다.

이승민은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈경기에 구원 등판, 1⅓이닝 무실점 역투로 시즌 20홀드를 수확했다.

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이로써 이승민은 LG 트윈스 우강훈과 함께 홀드 부문 공동 1위로 올라섰다.

사진제공=삼성 라이온즈

6회 2사 1, 3루 절체절명의 위기 "재현이 호수비 덕분에…"

4-2 박빙의 리드를 지키던 6회초 2사 1, 3루. 사토시가 위기를 맞자 삼성 벤치가 지체 없이 에이스 카드를 꺼내들었다.

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마운드에 오른 이승민은 KIA 김태군을 상대로 7구까지 가는 승부를 펼쳤다. 김태군이 당겨친 땅볼 타구가 유격수 깊은 코스로 향했다. 내야 안타가 될 수 있었던 타구. 하지만 유격수 이재현이 역모션 빠른 송구로 이승민을 구했다.

경기 후 구단 공식 채널 '라이온즈TV'와의 미니 인터뷰에서 이승민은 "처음엔 공 개수 같은 거 신경 안 쓰고 오직 타자만 잡자는 생각으로 올라갔다"며 "타구 코스가 애매한 타구라 포기하고 있었는데, (이)재현이가 정말 잘 처리해 줘서 살았다. (구)자욱이 형도 그렇고 재현이도 야수들이 잘 잡아줘서 너무 고마웠다"며 웃어 보였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회 타격하는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

7회 멀티이닝의 마무리는 '40호 홈런' 김도영 삼진

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위기를 넘긴 이승민은 7회에도 마운드에 올랐다. 1사 후 박재현에게 안타를 허용했지만, 후속 타자 변우혁을 뜬공으로 돌려세운 뒤 이날 40호 홈런을 기록한 김도영을 예리한 체인지업으로 헛스윙 삼진 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

7회 마운드에 오를 당시의 심정에 대해 이승민은 "점수는 절대 주면 안 된다는 각오로 한 타자 한 타자 열심히 던졌다. 깔끔하게 마치고 싶었지만, 추가 안타를 맞지 않고 끝내서 다행"이라고 안도했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 이승민이 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

2018년 입단 후 7년 만의 대반격, 생애 첫 '홀드왕' 보인다

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대구고를 졸업한 2020년 2차 4라운드 전체 35순위로 삼성에 입단한 '로컬보이' 이승민은 선발과 구원을 오가며 묵묵히 역할을 해왔다.

상무 전역 후 지난해부터 스피드업과 함께 불펜투수로 정착하며 본격적인 전성기를 열고 있다.

올 시즌 한층 다듬어진 제구력과 결정구 체인지업의 완성도를 바탕으로 가장 어려운 순간 등장하는 삼성 불펜의 넘버원 에이스로 맹활약 중이다.

무려 62경기에 등판, 56이닝을 소화하며 5승1패 1세이브, 20홀드. 평균자책점 2.41. 명실상부한 리그 최고의 좌완 미들맨이다.

어느덧 시즌 20홀드 고지를 밟으며 우강훈(LG)과 함께 리그 홀드 공동 선두로 도약한 이승민.

크지 않은 체구임에도 피해가지 않는 씩씩하고 과감한 정면 승부로 상대 타자들을 당혹케 하는 파이팅 넘치는 작은 거인.

선두 삼성의 뒷문을 굳건히 지키고 있는 이승민의 손끝에 삼성 우승 대망이 달려 있다. 7년의 기다림을 한국시리즈 우승과 함께 생애 첫 타이틀로 보상 받을 차례다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com