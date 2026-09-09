국내 1호 기록에도 "아쉽다"라니…100억 책임감이 남다르다, "매년 커리어하이 달성하고 싶다"

한화 강백호. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "성장하는 선수가 되고 싶다."

강백호(한화 이글스)는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 경기에 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전해 4타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다.

홈런 한 방이 의미가 컸다. 2-0으로 앞선 3회말 2사 1루에서 강백호는 두산 선발투수 최승용의 슬라이더를 공략해 홈런을 쏘아올렸다.

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올 시즌 강백호의 30번째 홈런으로 개인 '커리어하이'를 달성했다. 동시에 시즌 103번째 타점을 기록하며 오스틴 딘(LG)과 샘 힐리어드(KT)에 이어 올 시즌 세 번째 30홈런-100타점 고지를 밟았다. 국내 선수로는 강백호가 처음이다.

강백호는 "첫 타석에서 같은 코스의 공을 2루 땅볼을 쳐서 아쉬웠다. 더그아웃에서 코스를 확인하고 다음 타석에서는 놓치면 안 되겠다는 생각을 했다. 직구가 꽂히는 느낌이 있어서 밀어서 쳐야겠다는 생각을 했는데 같은 코스의 공이 와서 들어서 쳐보자고 생각했는데 잘 됐다"고 홈런 상황을 설명했다.

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개인 커리어하이를 달성했지만, 마냥 웃지는 못했다. 떨어진 팀 순위가 마음에 걸렸다. 한화는 후반기 9연패에 빠지는 등 흔들렸고, 결국 이날 승리에도 53승3무65패로 7위에 머무르게 됐다. 5위 두산 베어스(62승4무58패)와는 8경기 차다.

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지난해 한국시리즈에 진출했던 한화는 올 시즌을 앞두고 4년 총액 100억원에 강백호를 영입했다. 그만큼, 강백호도 남다른 책임감이 있었다.

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강백호는 "사실 (개인 성적은) 너무 좋다. 나에게는 좋은 시즌이지만, 내가 목표로 했던 바에 있어서는 아쉬움이 크다"라며 "9연패 기간에도 우리가 연패를 끊을 상황이 있었다. 우리가 조금 더 빨리 터졌다면 더 좋은 순위 싸움을 했을텐데 그 부분이 아쉽다"고 이야기했다.

한화 강백호. 사진제공=한화 이글스

한화 강백호. 사진제공=한화 이글스

특히 후반기 시작과 함께 옆구리 부상이 생기면서 페이스가 떨어졌던 것이 아쉬움으로 남았다. 강백호는 "부상 이후에 마음이 급했던 것 같다. 그 부분도 아쉽다"라며 "엄청 좋다고 말하기는 힘들 것 같고, 아직은 잡고 있는 중이다. 다시 밸런스를 잡으려니 깨지더라. 처음부터 다시 시작하고 있어서 깨졌던 게 조금이나마 잡히고 있는 것 같다. 많이 노력하고 있는데 시기가 늦은 것 같아서 안타깝다"고 했다.

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그는 이어 "나도 한 번쯤은 30홈런을 하고 싶었다. 이적 첫 해 좋은 모습을 보인 것 같아서 기쁘다. 그런데 시기가 좀 늦은 것 같다. 더 좋은 타이밍에 달성할 수 있었는데 늦은 것 같아서 아쉽다. 개인적인 부분은 좋지만, 팀적으로 많이 아쉽다"고 말했다.

강백호는 프로 첫 해였던 2018년 29개의 홈런을 치면서 역대 고졸 신인 최다 홈런 신기록을 썼다. 그러나 2020년 23홈런과 2024년 26홈런을 제외하고는 20홈런 이상을 때리지 못했다. 강백호는 "30홈런을 쳐야겠다고 목표를 한 적이 거의 없다. 고타율을 기록하고 싶었던 선수였고, '과연 내가 30개를 칠 수 있을까'라는 생각도 있었다. 이제 올해 이적하고 마음가짐은 '한 번 보여줘야겠다'는 생각으로 새로운 마음과 처음 시작해서 팬들께 좋은 모습을 보여드리고 싶었다. 또 한화 이글스에 도움이 많이 되고 싶다는 생각을 했다. 개인적인 욕심보다는 정말 팀을 위해서 했고, 시즌 초반에도 페이스가 좋다보니 홈런 숫자도 많아졌다"고 했다.

강백호는 이어 "전반기에 사실 정말 좋았다. 성공적인 시즌이라고 하면 성공적인 시즌인데 아쉬움이 많이 남지 않을까 싶다. 30개를 언제 칠지 모르지만, 올해 끝나고 남은 계약 기간 동안 매년 커리어하이에 도전하고 싶다. 홈런이면 홈런, 타점이면 타점, FA 선수에게는 어울리지 않을 수 있지만, 성장하는 선수가 되고싶다. 전성기가 안 왔다고 생각한다"고 강조했다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com