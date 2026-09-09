"죄송합니다!" 다저스 대일본 사과? → 로버츠 감독, 오타니 때문에 고개 숙였다

Aug 17, 2026; Denver, Colorado, USA; Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts (30) before the game against the Colorado Rockies at Coors Field. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani walks back to the dugout after striking out as during the third inning of a baseball game against the Cincinnati Reds, Monday, Sept. 7, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 데이브 로버츠 LA 다저스 감독이 오타니 쇼헤이 때문에 '사과'를 하는 일이 벌어졌다.

일본 매체 '데일리스포츠'는 9일 '로버츠 감독이 기자회견서 이례적으로 사과했다'고 보도했다.

로버츠 감독은 이날 LA 다저스타디움에서 열리는 신시내티 레즈와 경기에 앞서 진행된 기자회견에서 "오늘은 쇼헤이의 팬 여러분께 죄송하다"며 고개를 숙였다.

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로버츠 감독은 오타니를 이 경기 선발 명단에서 제외했다. 오타니는 일본의 국민적 영웅. 로버츠 감독이 사실상 '대일본 사과'를 남긴 셈이다.

로버츠 감독은 "오타니는 자신의 플레이를 보기 위해 많은 팬들이 경기장에 오신다는 점을 매우 강하게 인식하고 있다. 그것이 그가 부상을 안고서도 경기에 뛰려고 하는 이유다. 팬들이 멀리서 그를 보러 오는 만큼 그는 매일 그라운드에 서고 싶어 한다. 나는 그 자세를 정말 존경한다"고 말했다.

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하지만 오타니는 최근 결장 빈도가 급증했다. 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 통증이 발목을 잡았다.

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오타니는 3일부터 7일까지 4경기 연속 벤치를 지켰다. 8일 신시내티전 복귀했지만 3타수 무안타 침묵했다. 그리고 하루만에 다시 선발에서 빠진 것이다.

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로버츠 감독은 "안타깝게도 나는 결정을 내려야 하는 순간이 있다. 팬들에게 비판을 받기도 한다. 그래서 오늘은 팬 여러분께 죄송하다. 하지만 오타니는 내일은 출전할 것이다"라며 양해를 구했다.

투타겸업 슈퍼스타 오타니는 전반기 막판부터 타자에 전념했다. 마지막 투수 출전은 7월 4일 샌디에이고전이다.

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오타니는 8월 초부터 투수 복귀 절차에 돌입했다.

공교롭게 투수 훈련을 재개한 시점부터 타격 성적이 뚝뚝 떨어졌다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 7: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers greets Alex Call #12 as they leave the field after defeating the Cincinnati Reds at Dodger Stadium on September 7, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani attaches his elbow guard as he prepares to enter the game against the Washington Nationals in the eighth inning at Dodger Stadium in Los Angeles on Sunday, September 6, 2026. After Mookie Betts hit a three-run homer he took off his gear and headed down the tunnel. There's a good chance Ohtani will play Monday against the Cincinnatti Reds. Ohtani has not played for the fourth consecutive game. The Dodgers defeated the Nationals 7-5. Photo by Jim Ruymen/UPI

현지 언론은 투수 훈련과 타격 부진이 서로 무관하지 않다고 의심하고 있다.

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MLB닷컴은 '건강 및 경기력 저하는 투수 복귀를 위한 훈련 단계와 맞물려 나타난 것으로 보인다. 오타니는 현재 투구 훈련을 중단한 상태다. 8월 8일 이후 오타니는 타율 1할9푼8리 OPS(출루율+장타율) 0.690에 삼진 34개를 기록 중'이라고 우려했다.

스포츠전문매체 디애슬레틱은 '오타니와 다저스가 그의 건강 상태와 경기 출전 사이에서 균형을 맞추려고 노력하고 있다'고 조명했다.

오타니는 "시즌 중 언제라도 몸 상태가 100%라고 느끼기는 어렵다. 나는 최악의 상황, 즉 아예 경기에 나설 수 없게 되는 사태를 막는 것을 신경 쓰고 있다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com