없다고 계속 썼더니, 12패 최다패 투수가 돼버렸다...두산 '최승용 딜레마' 어찌할꼬

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 최승용이 5회 역전을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 없다고 계속 기회 주는 건가.

두산 베어스가 최승용 딜레마에 빠질 듯한 모양새다.

갈 길 바쁜 두산은 8일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 1대6으로 완패했다. 결국은 선발 싸움이었다. 한화는 베테랑 류현진이 6이닝 1실점 완벽한 피칭을 하며 무려 89일 만에 9번째 승리를 챙겼다. 반대로 두산은 최승용이 3이닝 4실점으로 무너져버리니 손도 써보지 못하고 패수를 쌓았다. 최승용은 허인서와 강백호에게 연달아 투런포를 허용하고 말았다.

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최승용은 올시즌 22경기에 나서 3승12패 평균자책점 5.92를 기록중이다. 최근 6경기 5패 뿐이다. 이 기간 중 8월21일 롯데 자이언츠전 5이닝 2실점이 가장 잘 던진 기록이고, 나머지 5경기는 모두 5이닝을 채우지 못하고 자책점은 다르지만 4실점씩을 했다.

최승용은 두산이 2021년 신인드래프트에서 2라운드에 지명한 좌완 유망주. 데뷔 때부터 많은 기회를 줬지만, 잠재력을 폭발시키지 못하고 만년 유망주 소리를 듣고 있다. 2023 시즌 종료 후 국가대표로 뽑혀 APBC에 출전, 일본전 선발로 등판했지만 이후 팔꿈치 피로골절 증상으로 2024 시즌 초반을 날렸다. 그리고 2024 시즌 후반 좋은 구위로 와일드카드 결정전 선발 중책까지 맡는 등 알을 깨고 나오나 했지만 지난 시즌에도 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드를 찾은 두산 정재훈 코치가 선발 최승용을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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올해는 투수 전문가 김원형 감독을 만나 시즌 전 최민석과 치열한 5선발 경쟁을 벌였다. 원래는 최민석에게 자리를 내주는 상황이었지만, 한 자리를 맡기로 했던 이영하가 충격적인 제구 난조를 보이며 어부지리로 선발진에 합류했다.

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하지만 올해도 발전이 없는 모습이다. 140km 초반대 직구로는 아무리 좌완이어도 살아남기 힘든 시대. 안그러면 제구나 로케이션이 완벽해야 하는데 그것도 아니었다. 잘 던지다가도 갑작스럽게 볼넷을 주고 하는 모습이 매경기 반복됐다. 오죽했으면 김 감독이 2일 LG 트윈스전 패전을 기록한 최승용을 향해 "안타는 맞을 수 있지만 2S 이후 목적 없는 공을 던진다"며 "6년차다. 꾸준하게 선발로 기회를 받았는데 발전 없는 본인의 모습을 돌아보고 잘 준비해야 할 것"이라는 의미심장한 코멘트를 남겼다.

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그리고 이어진 한화전에서도 좋지 않은 투구를 하며 시즌 12패째를 당했다. 올시즌 KBO리그 최다패 투수라는 불명예 기록을 쓰게 됐다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 두산이 6대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 곽빈과 최승용의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

문제는 이런 최악의 상황에서도 최승용에게 기회를 줘야하는 두산의 사정이다. 다른 팀들은 2군에서 젊은 선발 유망주 자원들을 키우고, 자리가 생길 때 기회를 주는데 두산은 유독 대체 선발 자원 자체가 없다. 현재 거론되는 선수가 김동주 정도인데, 준비가 안되는 탓인지 쉽사리 올리지 못한다. 그래서 최승용이 계속 기회를 받았다.

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여기에 두산은 곧 곽빈과 최민석이 아이치-나고야 아시안게임 대표로 팀을 떠난다. 그러니 최승용에게 더 의지할 수밖에 없는 분위기다. 그런데 나가면 패하는 패턴이 반복되고 있으니, 답답할 노릇이다. 이미 시즌을 포기한 팀이면 모를까, 두산은 가을야구 문턱에서 절체절명의 순위 싸움을 벌이고 있다. 1경기, 1경기가 너무 소중한데 '최승용 딜레마'에 빠져있다. 김 감독은 과연 이 문제를 어떻게 풀어나갈 것인가.

김용 기자 awesome@sportschosun.com