'홈런이냐, 파울이냐' 김태군의 타구 감상, 황당 결말...왜 KIA에 치명타였을까

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회 1사 3루. 1타점 적시타를 날리고 2루에서 아웃 당하는 KIA 김태군. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 김태군의 타구 감상이 정말 중요했던 경기 결과에 어떤 영향을 미쳤을까.

3위 싸움에 1승이 간절한 KIA 타이거즈는 8일 대구 원정길에 올라 삼성 라이온즈에 4대6으로 패했다. KIA는 이 경기 전까지 삼성에 9승5패로 압도적 우세였다. 왜 압도적이라는 표현을 쓸 수 있느냐면, 올시즌 선두를 달리고 있는 삼성에 상대 전적으로 앞서는 팀은 KIA가 유일하기 때문.

그렇기에 중요한 길목에서 만나, 승리를 기대해볼 수 있었는데 그 기대는 물거품이 되고 말았다.

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아쉬운 장면이 있었다. 5회초 공격. 4회말 2실점한 KIA는 5회초 1사 후 하주석이 안타로 출루했다. 다음 타자는 김태군. 잘 던지던 최원태가 김태군 상대 2번의 폭투를 저지르는 등 흔들렸다. 그렇게 만들어진 1사 3루 찬스.

여기서 김태군이 최원태의 한가운데 체인지업을 제대로 받아쳤다. 좌측 파울 폴대 방면으로 쭉쭉 뻗어나간 타구. 김태군은 타구가 넘어갈 걸 확신했는지, 타석에서 타구를 계속 쳐다봤다. 파울이냐, 홈런이냐를 보는 듯한 모습이었다.

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그런데 이게 웬일. 타구는 펜스를 넘어가지 않았다. 그나마 다행인 건 파울 폴대 안쪽으로 들어와 펜스를 직격했고, 삼성 좌익수 구자욱이 잡지 못했다. 문제는 펜스에 맞을 때까지 타구를 감상(?)하던 김태군이 뒤늦게 스타트를 했다는 것이다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KIA 김태군. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

여기서 첫 번째 실수. 정석으로는 그게 홈런이든, 파울이든 타자는 일단 뛰어야 했다. 정말 완전히 넘어갔다라고 할 정도의 손맛과 예상 비거리가 아니라면 말이다. 김태군의 타구는 잘 맞았지만, 100% 넘어갔다고 확신할 수도 없는 타구였다. 거기서 쳐다본다고 비거리가 늘고, 방향이 바뀌지는 않는다. 이미 떠난 공에 대한 결과는 정해지기 마련. 산전수전 다 겪은 베테랑의 판단이라 더욱 아쉬움이 남았다.

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두 번째 실수. 김태군도 사람이니 순간 판단이 안됐을 수 있다. 일단 파울이냐, 아니냐에 온 신경이 집중됐을 수 있다. 여기까지는 이해할 수 있지만, 무리하게 2루까지 달린 선택이 타구를 감상한 것보다 더 아쉬웠다. 본인은 거기서 안 뛴 아쉬움을 달래기 위해 최소 2루타라도 만들고 싶었겠지만, 그렇게 늦게 출발해 그 주력으로 2루까지 가는 건 무리였다. 냉정하게 1루에 멈췄어야 했다. 다음 타석 유격수 땅볼 때도, 기록은 유격수 땅볼이지만 사실 3루수와 유격수 사이 안타성 타구였다. 삼성 유격수 이재현이 슬라이딩 캐치 후 강한 어깨로 공을 뿌렸는데 아마 평균 주력의 선수였으면 거의 살았을 장면이었다.

왜 더욱 아쉬웠냐면 이후 김호령과 박재현의 연속 안타가 터졌기 때문이다. 흔들리던 최원태를 완전히 무너뜨리고 승기를 잡을 수 있었는데, 그게 수포로 돌아갔다. 위기 뒤 기회라고 오히려 삼성이 5회말 2점을 더하며 경기 분위기를 자신들쪽으로 돌렸다.

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이날 LG 트윈스가 키움 히어로즈에 패해 만약 KIA가 이겼다면 3위로 올라갈 수 있었던 KIA였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com