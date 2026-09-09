[오피셜]최지만·박근서·윤예성·윤현성·이승원·이호민… '박세혁 픽'은 누구? 2027 KBO 신인드래프트 21일 개최

[포토] 최지만, 관계자들 지켜보는 가운데 힘찬 타격1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 훈련을 하고 있는 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[스포츠조선 정현석 기자]프로 무대를 꿈꾸는 1280명 아마추어 유망주들의 운명을 가를 시간이 다가오고 있다.

18세 이하(U-18) 야구 국가대표팀에서 활약중인 박근서, 윤예성,이호민, 강인규, 박보승과 윤현성, 이승원 등 고교 유망주들이 대거 출사표를 던진 가운데, 빅리거 최지만의 소속팀과 박세혁 보상 픽에도 관심이 모아지고 있다.

KBO는 9일 "오는 9월 21일(월) 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 '2027 KBO 신인 드래프트'를 개최한다"고 공식 발표했다.

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제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 수원야구단과 서울디자인고의 경기가 1일 서울 목동야구장 열렸다. 서울디자인고 박근서가 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

1280명 도전장, 키움부터 LG까지 110명 지명

이번 2027 KBO 신인 드래프트는 1라운드부터 11라운드까지 전면 드래프트 방식으로 진행된다. 지명 순서는 지난 2025시즌 최종 순위의 역순에 따라 키움 - 두산 - KIA - 롯데 - KT - NC - 삼성 - SSG - 한화 - LG 순으로 이뤄진다.

이번 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 891명, 대학교 졸업 예정자 326명, 얼리 드래프트 신청자 43명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 20명 등 총 1280명이다. 아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 'KBO 넥스트레벨 트레이닝 캠프' 출신 유망주들도 대거 이름을 올렸다.

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'야수 최대어'로 불리는 경남고 이호민. 사진제공=공동취재단

트레이드로 인한 지명권 양도 픽이 하나 있다. 박세혁 트레이드로 NC 다이노스가 삼성 라이온즈로부터 양수받은 3라운드 지명권을 추가로 행사함에 따라 NC는 총 12명, 삼성은 10명, 나머지 8개 구단은 각각 11명의 선수를 지명해 전 구단 지명 시 총 110명의 신인 선수가 프로 유니폼을 입게 된다.

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키움 하현승 확실, 최지만·박근서·윤예성·윤현성 등 1라운드 픽 뜨거운 경합

'전체 1순위' 지명권을 쥐고 있는 키움 히어로즈는 좌완 하현승 선택이 확실시 된다. 두산 베어스의 선택은 '이도류' 김지우가 될 확률이 높은 편.

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엄준상 등 고교 선수 6명이 메이저리그 진출을 선언하며 1라운드 후보군이 줄어든 가운데 3번째 픽 KIA의 선택부터 주목된다. 예년과 달리 팀 상황과 시각에 따라 조금씩 다른 평가를 내릴 가능성이 있는 시장이다.

마운드에서는 최고 150km를 넘나드는 빠른 공을 구사하는 윤예성, 윤현성, 좌완 박근서와 밸런스와 빼어난 제구, 경기운영이 돋보이는 좌완 이승원 등이 1라운드 지명이 유력한 투수 대어로 평가받는다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 삼성 박세혁 포수. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

야수중에는 거포 코너 내야수 이호민, 우투좌타 유격수 강인규, 툴가이 박보승 등이 각 구단 스카우트 팀의 표적에 올라 있다.

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여기에 빅리그 67홈런 거포 1루수 최지만의 존재가 드래프트 시장의 변수다.

스스로 "유망주들의 무대인 만큼 상위라운드에 안 뽑혔으면 좋겠다"고 희망하고 있지만, 1라운드 픽이 유력하다. 박세혁 픽을 양도받은 NC가 어떤 선택을 할 지도 관전포인트 중 하나다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com