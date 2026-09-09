[오피셜] '전격 결단' NC 대체 외국인 영입한다…테일러 사실상 시즌 아웃, 5강 승부수 던졌다

30일 창원 NC파크에서 열린 NC와 KIA의 경기. 5회 실점 위기 맞은 NC 테일러. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

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[스포츠조선 김민경 기자] NC 다이노스가 결국 결단을 내렸다. 외국인 투수 커티스 테일러를 대체할 선수를 곧 영입한다.

NC는 9일 보도자료를 내고 '테일러의 오른쪽 어깨 극상근 미세 손상에 따라 8일 KBO에 부상자 명단 등록을 신청했다. 테일러는 8일 오후 진행한 MRI 건진 결과 오른쪽 어깨 극상근 미세 손상 소견을 받았다. 이에 NC는 테일러의 공백을 메우기 위해 정규시즌 동안 함께할 대체 외국인 선수와 계약할 예정'이라고 밝혔다.

테일러는 지난 2일 1군 엔트리에서 말소됐다. 최초 병원 검진 때는 이상이 없다는 소견을 들었는데, 테일러는 오른쪽 어깨 뒤쪽 통증을 호소했다. 2023년에도 비슷한 통증을 느낀 적이 있다고 선수 본인이 설명했지만, 구단으로선 정확히 어디가 안 좋은지 결과로 나오지 않으니 답답할 노릇이었다.

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이호준 NC 감독은 테일러가 13일 잠실 두산 베어스전에는 복귀할 수 있기를 기대했다. 이때까지는 열흘 정도 휴식을 취하면 통증이 가라앉을 수 있다는 기대가 있었다.

이 감독은 지난 6일 "테일러가 키포인트가 될 것 같다. 들어오면 13일 두산전에 들어오는데, 지금 전혀 보고가 없어서 기다려 봐야 할 것 같다. 이미 한번 (선발 로테이션에) 구멍이 났고, 원종해가 들어간 다음에 라일리가 던지면 다시 또 (이)재학이가 들어가야 한다. 재학이는 아직 투구 수를 많이 못 던진다. 두산전에 (구)창모 들어가고 테일러가 못 오면 또 구멍이 난다. 주에 3번을 불펜 데이를 할 수는 없다. 두산전에 테일러가 꼭 들어와야 한다. 또 쉽지 않다고 그러면 이건 사고다"라고 했다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회말 키움 김건희가 삼성 보스를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 선취점을 허용한 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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사령탑의 바람과 달리 사고가 났고, NC는 테일러를 부상자명단에 올렸다. 그래야 대체 선수 영입이 가능하기 때문.

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NC는 9일 광주 KIA 타이거즈전 선발투수를 원종해에서 송명기로 바꾸기도 했다. 테일러의 이탈이 변수로 작용했다. 5강 기적을 꿈꾸는 NC가 이래저래 마지막 승부를 계속 던지고 있는 듯하다.

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대체 선수 유력 후보로는 최근 삼성 라이온즈와 단기 대체 외국인 선수 계약이 끝난 오스틴 보스가 있다. 보스는 KBO리그 데뷔 초반 3경기에서는 고전하는 경향을 보였지만, 마지막 3경기에서 2승, 18이닝, 평균자책점 2.00으로 맹활약하며 가치를 올렸다.

이 감독은 테일러가 처음 부상으로 이탈한 직후 마침 삼성과 계약이 끝난 보스에 큰 관심 보이기도 했다.

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대체 선수 영입은 곧 테일러가 최소 정규시즌에는 복귀가 어렵다는 뜻이다. 어깨는 투수에게 민감한 부위기에 재활에 시간이 걸리는 편이다. NC가 포스트시즌에 진출해도 물음표는 지속된다. 지금 영입하는 외국인 선수는 포스트시즌에 기용할 수 없고, 5강에 기적처럼 턱걸이로 진출해도 테일러를 전력 외로 둘 가능성이 커졌다.

테일러의 올 시즌 성적은 23경기, 7승6패, 124⅓이닝, 평균자책점 4.78이다.

15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 테일러 숨을 고르고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com