137km 겨우 던지던 무명 선수가, 지옥에 가 모셔올 '파이어볼러'가 됐다는데...

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 수원야구단과 서울디자인고의 경기가 1일 서울 목동야구장 열렸다. 서울디자인고 박근서가 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 김용 기자] "'한국의 좌완 투수'라고 하면 내 이름이 첫 번째로 불리는 게 목표다."

이렇게 당찬 신인이 있을까. 공을 던지는 걸 보면 충분히 그럴만 하게 씩씩하다.

다가오는 KBO리그 신인드래프트. 다크호스가 있으니 바로 서울디자인고 좌완 박근서다. 박근서는 지옥에 가서라도 데려온다는 좌완 파이어볼러. 150km 강력한 공을 뿌리며 주목을 받고 있다. 지난해까지는 크게 두각을 나타내지 못했는데, 올해 열린 고교-대학 올스타전 MVP에 오르며 이름을 알렸다. 그리고 아시아청소년야구선수권대회 대표팀에도 발탁되며 주가를 끌어올렸다.

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대회 참가를 위해 대만에 있는 박근서는 "내가 2학년 때까지만 해도 아예 이름이 없는 선수였는데 이렇게 대표팀까지 뽑혀서 훌륭한 친구들과 같이 운동을 하고 있다는 게 아직도 많이 신기하다. 스포트라이트를 받는 날이 올 줄 몰랐다"고 말했다.

사진제공=공동취재단

그도 그럴 것이 고등학교 1학년 시절 팔꿈치 수술을 받았기에, 이름을 알릴 기회를 잡을 수 없었다. 길고 긴 재활 끝, 결국 가장 중요한 3학년 때 자신의 잠재력을 폭발시켰다. 박근서는 "수술을 해야 한다는 말을 듣고 걱정을 정말 많이 했다. 고등학교 때는 이런 일이 많지 않은데. 정말 무서웠다"며 "서울디자인고 감독님, 코치님이 내년에 더 잘할 수 있으니까 너무 급하게 생각하지 말라고 해주셨다. 시간을 더 줄 테니까 몸을 잘 만들라고 하셨다"며 "주위에서 너는 잘될 거라고 말씀을 많이 해주셔서 그게 좋은 동기 부여가 됐다"고 했다.

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박근서는 원래 충암고에 다녔지만, 출전 기회가 적어 서울디자인고 전학을 선택했는데 결국 서울디자인고행이 성공으로 결론 나는 분위기다.

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천천히 탄탄한 재활 과정을 밟은 덕분에 자신의 공을 던질 수 있는 최상의 몸 상태를 만든 것이 올해 자신의 잠재력을 폭발시킨 요인이 됐다. 올 시즌 최고 구속은 149km다. 수술을 받기 전 137km였던 공에 힘이 많이 붙었다. 박근서는 "수술을 받은 다음에 했던 재활이나 운동 덕분에 많이 성장한 것 같다. 살 빼고 벌크업도 했고 학교 코치님의 많은 도움을 받아 매커니즘을 바꿨다"고 했다.

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박근서는 오는 21일 열리는 신인 드래프트 상위 라운드에서 지명될 후보로도 많이 거론된다. 유신과 이승원과 좌완 쌍두마차다. 그는 "훗날 '한국의 좌완 투수'라고 하면 내 이름이 첫 번째로 불리는 자리까지 올라가는 게 목표"라며 "꼭 성공해서, 서울디자인고 후배들이 프로에 많이 들어오면 잘 챙겨주고 싶다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com