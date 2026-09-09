"늦었으면 멈췄어야지" KIA전 경계 1순위의 치명적 본헤드플레이! 왜 지켜봤나, 왜 멈추지 않았나 [대구포커스]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회 1사 3루. 1타점 적시타를 날리고 2루에서 아웃 당하는 KIA 김태군. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "김태군이 가장 문제야. 너 적당히 좀 해라!"

사령탑의 으름장이 통한 걸까. 아니면 진짜 김태군이 '호랑이 공포증'의 핵심이었을까.

삼성 라이온즈는 8일 대구 KIA 타이거즈전에서 6대4로 승리했다. 대 KIA전 상대전적을 6승9패로 회복했고, 초반 집중타로 리드를 잡았다. 선발의 역투, 막판 쐐기타가 곁들여진 기분좋은 승리였다.

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특히 '경계대상 1순위'였던 김태군의 치명적 본헤드플레이가 컸다. 삼성이 4-0으로 앞선 5회초, 삼성 선발 최원태가 흔들리며 연속 폭투가 나왔다. 1사 1루가 순식간에 1사 3루가 됐다.

박진만 삼성 감독은 '전직 안방마님' 김태군을 가리키며 "KIA 타자들이 삼성만 만나면 잘치는데, 그중에서도 김태군이 가장 문제"라며 한숨을 쉬었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KIA 김태군. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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이날 경기전까지 올해 김태군의 삼성전 성적은 홈런 하나를 곁들여 타율 3할4푼3리(35타수 12안타) 11타점이다. OPS(출루율+장타율)가 무려 0.865에 달한다. 11타점 중 6개의 피해자는 크리스 페덱. 사령탑이 진저리를 칠만도 하다.

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이날도 삼성전 김태군의 방망이는 뜨거웠다. 좌측 펜스를 직격하는 적시타를 쳤다.

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문제는 여기서 김태군의 행동이었다. 김태군은 큰 타구를 쏘아올린 뒤 뛰기보단 타석에 선 채 파울인지 홈런인지를 지켜봤다.

안타가 됐지만, 타구는 넘어가지 않고 펜스를 때린 뒤 그라운드 안쪽에 떨어졌다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회 1사 3루. 1타점 적시타를 날리고 2루에서 아웃 당하는 KIA 김태군. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

김태군은 그제서야 타석에서 스타트를 끊었다. 그래도 1타점 적시타다. 이대로 밀어붙여도 좋고, 벤치에서 대주자 승부수를 내는 등 흔들리던 최원태를 더욱 괴롭히거나 끌어내릴 수 있는 찬스.

그런데 여기서 김태군은 한번 더 결정적인 실수를 했다. 방금 전의 실수를 만회하고자 2루까지 내달린 것.

구자욱은 좌익수 중에는 어깨가 강한 편이고, 김태군은 대표적인 발 느린 타자다. 온몸을 던진 헤드 퍼스트 슬라이딩에도 2루수 류지혁의 깔끔한 태그에 아웃이 선언됐다. 해설진은 "공을 친 뒤 (타석에)멈춰서 파울이냐 페어냐를 지켜보다가 뒤늦게 출발했다. 이미 늦었으면 (1루에서)멈췄어야한다. 본헤드 플레이"라며 안타까워했다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

사실상 이날의 승패가 갈린 순간이었다. 마운드 위의 최원태는 이렇게 위기를 벗어났다. 5회까지의 투구수는 77개였지만, 이날 승리를 예감한 삼성 벤치는 빠른 필승조 투입을 택했다. 화요일인 만큼 주2회 등판을 대비한 의미도 있었다.

KIA는 6회초 김도영이 기다리고 기다렸던 40호 홈런을 쏘아올리며 원정팬들을 열광시켰다. 바뀐 투수 미야모리 사토시의 한가운데 149㎞ 직구를 놓치지 않고 좌측 담장을 훌쩍 넘겼다.

하지만 삼성 역시 분위기 싸움에서 지지 않았다. 삼성은 박승규가 7회말 KIA 홍건희를 상대로 쐐기 투런포로 응수했다. 9회초 KIA는 박재현의 솔로포, 김도영의 안타, 카스트로의 1타점 2루타로 2점을 따라붙었지만, 한번 기울어진 승기는 9회초 한이닝에 뒤집기엔 역부족이었다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com