상무 포기하고 올인했는데 1년 내내 '부상' 악몽…선두싸움 절정인데 "시즌내 복귀 어려워" [대구체크]

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 투구하고 있는 삼성 육선엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.31/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 최지광이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 정규시즌이 막판으로 치닫는 와중에도 선두 싸움이 치열하다. 하지만 '지원군'이 보이지 않는다.

올해 삼성 라이온즈 마운드의 키플레이어는 '홀드 1위' 좌완 이승민이다. 시즌초부터 부상없이 개근하며 62경기에 등판, 5승1패 20홀드1세이브를 기록했다. 평균자책점 2.41의 철벽맨이다.

이승민과 김재윤(세이브 1위, 31개)이 뒷문을 든든하게 지키면서 삼성의 선두 질주에 안정감을 더했다. 그 뒤를 우완 이승현 배찬승 최지광 등이 받치는 구성이었다.

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그런데 필승조의 중심인 베테랑 이승현마저 뒷목 담 증세가 악화돼 이탈했다. 사령탑 입장에선 지원군이 간절한 상황.

하지만 불펜에 불안감이 감돈다. 8일 대구에서 만난 박진만 감독은 "지금 부상에서 회복중인 불펜투수들 중 정규시즌 끝나기 전에 돌아올 선수는 없을 것 같다"고 답했다.

삼성 김무신. 사진제공=삼성 라이온즈

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특히 올해 여름으로 예정됐던 국군체육부대(상무) 입대마저 미루고 올시즌에 올인한 '영건' 육선엽이 가장 안타깝다. 시범경기에서도 좋은 모습을 보였지만, 시즌초 2경기를 던진 뒤 팔꿈치 통증으로 1군에서 말소된 뒤 돌아오지 못하고 있다.

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박진만 감독은 "실전 복귀를 준비하는 과정에서 다시 굴곡근에 통증과 불편감을 느껴 투구를 멈췄다. 병원에선 최소 2주 동안 완전한 휴식을 취해야한다는 소견이 나왔다"며 속상해했다. 시기상 정규시즌 복귀는 어렵다.

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다른 불펜 투수들의 입장도 비슷하다. 박진만 감독은 "최지광 김무신 이재희 모두 정규시즌중 1군 복귀는 어려울 것 같다. 그나마 백정현이 가장 빠른데, 통증이나 구위 등 상태를 좀더 주의깊게 살펴봐야한다"며 조심스러워했다.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 백정현이 그라운드로 나서고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.05/

여기에 2년차 불펜특급 배찬승도 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 뽑혀 이탈한다. 결국 시즌내 선두 싸움은 현재 자원으로 해내야하는 상황.

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그나마 미야모리 사토시가 필승조다운 구위를 보여주며 궤도에 오른게 다행스럽다. 베테랑 임기영 김태훈, 젊은피 장찬희 김백산 등이 좀더 힘을 내야하는 상황이 됐다. 11년만의 정규시즌 우승, 12년만의 한국시리즈 우승으로 향하는 길이 아직까진 험난하다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com