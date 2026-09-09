와 한화 50억 투자 이렇게 빛보나…5G 연속 리드오프 배치

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 심우준이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 심우준이 5경기 연속 리드오프로 나온다.

한화는 9일 대전 한화생명볼파크에서 LG 트윈스와 경기를 한다.

심우준이 5경기 연속 1번타자로 배치됐다. 올 시즌 한화는 1번타순을 두고 고민을 이어왔다. 개막전에서는 오재원이 나섰지만, 최근 부상으로 이탈한 상태다.

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심우준 역시 김경문 한화 감독이 1번타자로 고민을 했던 선수 중 한 명이다. 타격이 어느정도 받쳐준다면 발이 빠른 발을 가진 만큼 초반부터 상대 배터리를 흔들 수 있다는 생각이었다.

최근 4경기 심우준은 리드오프로서 역할을 완벽하게 소화하고 있다. 4경기 타율이 4할7푼4리에 달한다. 좋은 타격감에 홈런도 나왔다.

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한화는 2024년 시즌을 마치고 센터라인 강화를 위해 심우준과 4년 총액 50억원에 FA 계약을 했다. 1번타자로서 좋은 모습까지 보여준다면 더할 나위없는 투자가 될 수 있다.

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심우준이 1번타자로 나서는 가운데 전날(8일) 두산전에서 1번타자로 나왔던 페라자는 6번타자로 출전한다.

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이날 한화는 심우준(유격수)-최인호(중견수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-요나단 페라자(우익수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-황영묵(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 왕옌청이 나온다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com