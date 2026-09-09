아무리 야구 잘해도, 이제 2년차 선수인데...김원형 감독 "박준순, 정신 차리라고 뺐다" [잠실 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 박준순과 하이파이브를 나누고 있는 김원형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "정신 차리라는 의미였다."

두산 베어스 김원형 감독은 돌려 말하지 않았다. 아무리 간판으로 성장하고 있는 중심 타자라도, 팀을 위한 플레이를 망각하면 경기에 뛸 수 없다는 메시지를 단호하게 보냈다.

두산은 8일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 1대6으로 패했다. 가을야구 경쟁이 너무나도 치열해 1승이 중요한 상황에, 뼈아픈 패배.

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그런데 김 감독은 1회말 수비가 끝나고 2회말 수비를 앞두고 3번타자 박준순을 양석환으로 교체해버렸다. 부상은 아니었다. 무슨 이유에서였을까.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 두산 김민석 안타 때 득점한 박준순을 반기고 있는 김원형 감독. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

박준순은 1회 수비에서 아쉬운 장면을 연출했다. 선두 심우준이 볼넷으로 나갔다. 2번 페라자 삼진. 이 때 심우준이 2루 도루를 시도했다. 타이밍상 아웃. 심판도 아웃콜을 했다. 하지만 심우준은 등에 글러브가 닿지 않았다고 강력히 주장했고, 비디오 판독 결과 그의 말은 진실이었다.

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심우준이 최선을 다한 것도 있지만, 2루수 박준순이 태그를 너무 느리게 했다. 당연히 아웃이겠거니 싶었는지, 여유가 있었다. 그 틈을 노련한 심우준이 파고들었다. 프로 선수로서, 특히 고졸 2년차 어린 선수로서 절대 나와서는 안될 안일한 플레이였다. 물론 너무 빠르게 태그를 하다보면, 빠른 속력으로 들어오는 주자을 다치게 할 염려가 돼 완벽한 아웃 타이밍이라고 판단하면 배려가 섞인 플레이를 할 수는 있겠지만 프로 세계에서 결과가 그렇게 나오면 변명은 통하지 않는다.

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8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 5회말 박준순이 좌월 솔로홈런을 치고 김원형 감독과 하이파이브르 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

9일 잠실구장에서 열리는 SSG 랜더스전을 앞두고 만난 김 감독은 박준순 교체에 대해 "정신 차리라는 의미였다"고 짧고 굵게 말았다. 김 감독은 "물론 그 수비로 인해 실점하거나 하지는 않았다. 그래도 선수들에게 수비할 때 집중력을 갖자고 얘기를 계속 해왔다. 주자가 지나가면 최대한 빠르게 태그를 해야 한다. 내가 봤을 때는 동작만 빨리 취했다면 충분히 아웃을 시킬 수 있는 타이밍이었다. 박준순 뿐 아니라 선수단 모두 앞으로 이런 플레이가 나오면 안된다는 의미로 교체했다고 밝혔다.

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문책성 교체는 어제로 끝이었다. 박준순은 SSG전 3번-2루수로 정상 출격한다. 두산 뿐 아니라 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에게도 중요한 일이다. 박준순은 대표팀 멤버로 발탁돼 큰 경기를 앞두고 있다. 팀의 가을야구를 위해, 금메달을 위해 더욱 단단한 정신무장이 필요하다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com