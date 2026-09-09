"발전이 없다" 초강력 쓴소리 듣고도 또 4실점 조기 강판 패전...그런데 감독은 "이번엔 달랐다" 왜? [잠실 현장]

6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 16대9로 승리하며 5연패에서 탈출한 두산 김원형 감독. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "집중해서 던지는 모습이 보였다."

똑같은 패전이지만, 김원형 감독은 다르게 봤다고 했다. 최승용에게는 계속 기회가 주어진다. 김 감독이 믿음을 드러냈다.

두산 베어스는 8일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 1대6으로 패했다. 공교롭게도 이날 3~6위팀이 모두 패해 5위 두산 입장에서는 위안이 됐지만, 갈 길 바쁜 상황에서 완패를 당한 건 기분 좋을 일이 아니었다.

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선발 싸움에서 완전히 밀렸다. 최승용이 3이닝 4실점으로 조기 강판됐다. 패전. 반대로 두산 타선은 89일 동안 승리를 거두지 못하던 류현진을 살려줬다. 류현진 6이닝 1실점으로 시즌 9승째를 따냈다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최승용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

최승용은 직전 LG 트윈스전에서도 4이닝 4실점으로 흔들리며 패전 투수가 됐었다. 최근 6경기 5패 뿐. LG전 후 김 감독은 최승용에 대해 "6년차인데 성장하는 모습이 없다"고 강한 코멘트를 날렸다.

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그렇다면 한화전은 어떻게 봤을까. 김 감독은 "이번에도 달라진 게 없었느냐"는 질문에 "아니다"라고 고개를 저었다.

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김 감독은 "집중해서 공을 던지는 모습들이 많이 보였다. 한화전은 홈런 2개를 맞은 건데, 첫 번째 허인서에게 던진 공도 몸쪽으로 잘 들어갔다. 그건 상대 타자가 잘 친 것"이라고 최승용을 감쌌다. 최승용은 허인서와 강백호에게 투런 홈런을 맞으며 4실점했다.

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김 감독은 "집중하는 모습은 나왔다. 다만 결과가 계속 안좋다 보니 선수 입장에서는 굉장히 힘든 심리 상태인 것 같다. 그래도 앞으로 계속 경기를 해야하고, 나는 최승용이 나갈 타이밍에 최승용을 내보낼 것"이라며 믿음을 드러냈다. 최승용도 감독의 믿음 속에 마음 편히 던지면 될 듯 하다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com