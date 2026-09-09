"오승환보다 더하다니까" 19세 신인 맞아? 대구에 '진짜' 돌부처가 나타났다…필승조 후보 급부상 [대구피플]

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "오승환도 이 정도는 아니었는데…"

19세 신인이 선발에 이어 불펜에서도 빛난다. 마운드 위에 한치의 흔들림 없는 모습이 인상적이다.

삼성 라이온즈 장찬희(19)가 그 주인공이다. 9일 대구에서 만난 박진만 삼성 감독은 "(장)찬희는 마운드 위에서 항상 자신감이 넘친다. 공격적인 피칭을 하니까 결과도 좋다. 경험만 쌓으면 된다"고 칭찬했다.

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전날 삼성은 상대전적 5승9패로 밀리던 KIA 타이거즈에 6대4로 승리했다.

장찬희는 6-2로 앞선 8회초 등판했다. 1사 후 나성범에게 2루타, 김선빈에게 내야안타를 허용해며 1사 1,3루 위기에 몰렸다.

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하지만 안타 2개를 치며 좋은 타격감을 과시하던 하주석을 상대로 2루 땅볼을 유도해 1루 주자를 잡아냈다. 이어 김태군마저 파울 플라이로 돌려세우며 자신의 역할을 다했다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

언제나 표정없이 대범한 투구가 트레이드마크다. 특히 올해 KIA전 평균자책점 2.19를 기록중인 '호랑이 저격수'다.

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다양한 구종을 지닌 만큼 장기적으로는 선발로 가는게 좋지만, 아직은 체력이나 경험 면에서 아쉬움이 있다. 박진만 감독은 "원태인도 처음엔 불펜으로 시작했다"면서 "선발로 충분히 성공할 수 있는 능력이 있다. 경험이 쌓이면 좋은 선발투수로 성장할 것"이라고 강조했다.

특히 포커페이스의 최고봉이라 할 수 있는 '돌부처' 오승환보다 오히려 한수위라는 평도 곁들였다. 오승환과 선후배로, 또 선수와 감독으로 오랫동안 한솥밥을 먹었던 그다.

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"(오)승환이는 사실 살짝 티가 났다. 얼굴이 빨개지는 모습이 있었다. 장찬희는 그런게 없다. 그래서 헷갈린다. 공은 흔들리는데 표정 변화가 없으니까. 젊은 선수답게 자신감이 넘치고, 젊은 선수답지 않게 표정에 흔들림이 없다. 장점이 많은 선수다."

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 투구를 마친 삼성 장찬희가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

한편 전날 파울 타구에 무릎을 맞아 교체됐던 류지혁이 5번타자 2루수로 복귀했다. 박진만 감독은 "걷기 힘들어해서 '며칠간 출전하기 어렵겠구나' 싶었다. 사실 자기 타구에 맞을 때 무릎이 가장 아픈 부위"라며 "오늘 훈련을 정상적으로 잘하더라. 통증이 아예 없진 않겠지만, 시즌 막판이고 하니 선수 본인의 의욕도 큰 것 같아 정상출전을 결정했다"고 설명했다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com