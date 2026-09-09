'한화 10승 투수' 대표팀 완전체 합류 미뤘다…"9일 등판 이후 한 번 더 던진다"

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 왕옌청(25·한화 이글스)이 '대만 완전체'에 처음부터 합류하지 않고, 한국에서 추가로 피칭을 한다.

김경문 한화 감독은 9일 "왕옌청은 오늘 등판하고 추가로 한 번 정도 더 나간다"고 밝혔다.

왕옌청은 오는 19일 개막하는 2026 아이치-나고야 아시안게임에 대만 야구대표팀으로 참가한다.

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대만 자유시보에 따르면 대만 대표팀은 오는 11일 완전체를 이뤄 훈련을 한다는 계획이었다. 대만 야구대표팀 일정대로라면 왕옌청은 9일 대전 LG 트윈스전을 마치고 대만으로 넘어가야한다.

자유시보는 '대만은 14일부터 16일까지 퉁이 라이온즈 2군, 푸방 가디언스 2군, 그리고 실업야구 강호 대만전력과 차례로 세 차례 연습 경기를 치를 예정'이라고 전했다.

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왕옌청은 대만에서 연습 경기를 치르지 않고, 한화에서 최대한 공을 던지고 합류하기로 했다. 다음 등판은 15일 대전 KT 위즈전이 유력하다.

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대만으로서는 왕옌청의 합류가 목마르다. 지난 7일 최종 엔트리 24인을 발표한 가운데 '에이스' 구린루이양이 부상으로 빠졌다. 이 외에도 보스턴 레드삭스에서 뛰고 있는 정쭝저를 비롯해 일본 소프트뱅크 호크스 소속인 쉬뤄시 등도 불참하게 됐다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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대만의 금메달 의지도 강력하다. 최근 4개 대회 연속 한국이 금메달을 딴 만큼, 이번에는 정상에 서겠다는 각오다. '자유시보'는 '프로 선수의 참가가 허용된 1998년 방콕 아시안게임 이후 한국은 최근 7차례 대회 중 무려 6번이나 금메달을 목에 걸었다. 유일하게 한국이 금메달을 놓친 대회가 바로 대만이 우승을 차지했던 2006년 도하 대회'라며 '이번 아이치-나고야 아시안게임에서 5연패를 노리는 한국에 있어 대만은 우승을 막아설 가장 강력한 라이벌로 꼽힌다'고 조명하기도 했다.

한편, 왕옌청이 시즌 11승에 도전하는 가운데 한화는 심우준(유격수)-최인호(중견수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-요나단 페라자(우익수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-황영묵(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 전날 파울타구에 얼굴 부분을 맞은 이도윤은 휴식을 취한다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com