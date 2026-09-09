'전승 1위' 한국 어쩌나, '60득점 경악' 일본 슈퍼라운드 첫 상대라니…'156㎞ 고시엔 괴물' 투입할까

18세 이하 한국야구대표팀 투타 핵심인 하현승(왼쪽)과 엄준상. 사진제공=공동취재단

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[스포츠조선 김민경 기자] 18세 이하 한국야구대표팀이 슈퍼라운드 진출을 확정했다. 한국은 이제 '숙적' 일본을 뛰어넘어야 한다.

한국은 9일 대만 신베이 신장구장에서 열린 '아시아청소년야구선수권대회' B조 조별리그 태국과 3차전에서 14대0 콜드게임 승리를 거뒀다.

한국 투수진은 비가 오락가락하는 궂은 날씨 속에서도 5이닝을 퍼펙트로 막았다. 선발투수 김민훈은 예정대로 2이닝을 책임지면서 삼진 4개를 잡았고, 한규민과 곽도현, 윤예성이 차례로 등판해 1이닝씩 완벽하게 틀어막았다.

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타선은 장단 7안타로 14점을 뽑았다. 황성현이 3점포로 이번 대회 한국의 첫 홈런을 장식했고, 엄준상 이호민 원지우는 2루타를 하나씩 때렸다.

한국은 B조 조별리그 3전 전승 1위로 슈퍼라운드에 진출했다. 1차전 상대였던 난적 대만을 2대0으로 꺾었고, 싱가포르와 2차전은 15대0 콜드게임 승리를 거두며 상승세를 탔다. B조 2위 대만(2승1패)까지 슈퍼라운드에 오른다.

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A조는 1위 일본(3승)과 2위 필리핀(2승1패)이 슈퍼라운드에 진출했다. 일본은 조별리그 3경기 통틀어 60점을 뽑는 화력을 자랑했다. 3경기 모두 콜드게임 승리로 끝냈고, 마운드는 한국과 마찬가지로 무실점을 기록했다.

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한국의 슈퍼라운드 첫 상대는 일본이다. 일본을 꺾으면 사실상 결승행 확정이다. 한국은 10일 하루 휴식을 취하고, 11일 일본전을 치른다. 일본에 패할 경우 한국은 대만과 경우의 수를 따져 결승 진출 여부를 가릴 가능성이 크다.

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일본은 2016년 이후 아시아선수권대회 금메달과 인연이 없었다. 일본도 우승 의지가 대단하다. 일본은 한국과 대만을 차례로 상대해야 하기에 에이스 분배에 심혈을 기울이는 분위기다.

한국은 9일 대만 신베이 신장구장에서 열린 '아시아청소년야구선수권대회' B조 조별리그 태국과 3차전에서 14대0 콜드게임 승리를 거뒀다. 사진제공=공동취재단

일본 언론은 강속구 우완 오다 쇼키가 한국전 마무리투수로 나올 가능성을 점치고 있다. 오다는 지난달 고시엔에서 9회 100구를 넘기고도 시속 156㎞ 강속구를 뿌려 '괴물 투수'로 불리고 있다.

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한국 4번타자 이호민은 "슈퍼라운드에서 일본의 오다와 맞대결을 기대하고 있다"고 했다.

일본은 경기 상황에 따라 오다를 한국전에 쓸지, 대만전을 위해 아낄지 고심할 듯하다.

정윤진 한국 감독은 대만전 승리 후 "페이스가 떨어지지 않도록 차분하고 겸손하게 일본전을 준비하겠다"고 했다. 이날 슈퍼라운드 진출을 확정하자 선수들을 불러모아 '어떤 팀을 상대하든 최선을 다해야 한다'는 메시지를 선수들에게 전달하며 긴장감을 잃지 않도록 독려했다.

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정윤진 18세 이하 한국야구대표팀 감독. 사진제공=공동취재단

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com