이숭용 감독은 왜 11R, 105번째로 겨우 뽑힌 대졸 신인 선수에게 꽂혔나 [잠실 현장]

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. SSG 안재연이 3루를 향해 달리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "절실한 선수에게 기회 준다."

SSG 랜더스는 9일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스전에 안재연이라는 선수를 9번-1루수로 선발 출전시킨다.

팬들에게는 아직 익숙지 않은 이름. 그도 그럴 것이 올해 신인이다. 고려대를 졸업하고 신인드래프트 11라운드 전체 105번째로 겨우 프로 유니폼을 입었다.

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지난달 확대 엔트리가 시행된 후 18일 처음 1군에 콜업됐다. 그런데 지금까지 2군에 안가고 잘 버티고 있다. 6일 두산전에서는 일찌감치 경기가 상대에 넘어가 후반 기회를 받았는데 거기서 프로 첫 안타, 타점을 기록해 이숭용 감독 눈도장을 받았다. 안타, 타점 기록도 기록이지만 컨택트 능력이 있어보였고 일단 안타든 범타든 최선을 다해 전력질주를 하는 모습이 인상적이었다.

안재연은 8일 KT 위즈전에서도 기회를 받아 안타를 치며 2경기 연속 안타를 완성했다. 이제 3경기 연속 안타 도전이다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 3회 SSG 안재연이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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두산전을 앞두고 만난 이숭용 감독은 "일단 수비가 굉장히 안정적이다. 빠릿빠릿하고, 야구를 대하는 모습이 절실하게 느껴진다"고 했다. 안재연의 주포지션은 유격수. 내야 전포지션을 다 소화할 수 있는 유틸리티 자원이다. 원래 이날 3루수로 나설 예정이었는데, 전의산이 갑자기 허리가 좋지 않아 1루로 바뀌었다. 2군 경기에서 1루 수비도 많이 해봤다고.

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이 감독은 "정말 절실하게 하는 친구들한테 기회를 주고 싶은 게 솔직한 마음이다. 안그래도 주루 파트 코치들과 얘기를 했다. 감독이 된 후 3년째 얘기를 하고 있다. 선수들이 온통 치는 것만 생각한다. 프로로서 변화를 줘야 한다. 열심히 뛰어야 넥스트 플레이도 기대해볼 수 있고 팬들도 좋아한다. 안타 못 쳤다고 털레털레 뛰면 누가 봐도 좋지 않다"고 설명했다. 신인 선수의 플레이가 기존 선수들에게 일침이 될 수 있는 것이다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 둘리 '도우너' 세리머니 펼치고 있는 SSG 안재연. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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안재연은 11라운드 막차를 탄 선수다. 이 감독은 "들어올 때는 순서가 있지만, 나갈 때 순서는 정해진 게 없다. 임근우도 육성선수 출신이다. 그런데 정말 열심히, 절박하게 하니 기회를 줬다. 본인이 그 기회를 잡아가고 있다. 어떻게 들어오느냐가 중요한 게 아니라, 들어와서 얼마나 본인이 할 수 있는 걸 극대화 시키는지가 중요하다. 감독은 그냥 서있는 게 아니다. 누가 가장 늦게까지 남아 훈련하고 하는지 다 체크하고 있다. 이럴 때 꼭 눈에 띄는 선수들이 있다. 감독 처음 됐을 때는 그게 투수 한두솔이었다. 그래서 기회를 많이 줬다. 그런 선수들에게 기회를 주겠다는 약속을 지키고 싶었기 때문"이라고 강조했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com