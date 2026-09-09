'김도영 타구강타' 필승조, 2주 아웃이라더니…가슴 쓸어내린 투수 장인 "생각보다 회복이 빠르다" [대구체크]

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 친 강습타구에 스기모토가 맞고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 친 강습타구에 스기모토가 맞았다. 걱정스러워하는 김도영을 김현수가 다독이고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 친 강습타구에 스기모토가 맞았다. 스기모토가 부축을 받으며 그라운드를 나서고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "다행히 회복이 빠른 것 같다. 빠르면 주말부터 던질 수도 있다."

천하의 투수 장인도 모골이 송연한 순간이 있다. 팀의 불펜을 책임지는 필승조의 경기 중 부상이다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 이강철 감독은 지난 5일 광주 KIA 타이거즈전을 떠올렸다.

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딱 하는 순간 마운드 위의 투수가 쓰러졌다. 타구에 종아리를 맞았다. 그것도 올해 홈런 1위, KIA 타이거즈 김도영의 총알 타구였다.

피해자는 KT 위즈 스기모토 코우키. 올해 19홀드를 올리며 KT 불펜의 핵심으로 활약중인 투수다. 김도영 본인도 경기가 중단되자 황급히 마운드로 다가가 상태를 살필 정도의 상황이었다.

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산전수전 다 겪은 '투수 장인' 이강철 KT 감독도 깜짝 놀랐다. 박영현이 오는 14일부터 아이치-나고야 아시안게임으로 빠지는 만큼 마무리 또는 필승조로 기용될 스기모토는 대회 기간 중 더욱 어깨가 무거워진다.

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4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

병원에서는 타박상으로 2주 아웃 소견이 나왔다. 지금 당장 선두 경쟁중인 상황은 물론, 아시안게임 기간에도 이탈이 불가피했다.

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다만 KT는 일단 1군 엔트리에서 스기모토를 말소하지 않았다. 원정길에도 동행하며 상태를 살피기로 했다.

그 결과 다행히 회복이 빠르다. 스기모토는 이날 이강철 감독이 취재진에게 브리핑을 하는 와중에도 더그아웃을 휘적휘적 돌아다녔다.

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이강철 감독은 "생각보다 잘 걸어다닌다. 지금 쓸 수 있는 상황은 아니고, 병원에서는 2주라고 했는데 회복이 빠른 건 확실하다"며 비로소 미소지었다.

"하루하루 회복이 빠르다며 웃더라. 일단 내일, 모레, 주말 쯤엔 괜찮지 않을까? 마침 KIA전이 한번 더 있으니까."

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

KT는 주말 KIA전에서 뜻밖의 시리즈 스윕을 당하며 1위 삼성 라이온즈와의 차이가 1경기반까지 벌어진 상황. 다만 이날 경기를 빼고도 삼성전이 3경기나 더 남아있다.

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KT는 삼성 상대로 올시즌 3승9패의 절대 열세. 하지만 이강철 감독은 "최소한 2경기반 차이로는 버티고 있어야 시즌이 마지막까지 재미있지 않겠나"라며 이날 필승을 다짐했다. 이강철 감독은 "(전날 선발로 호투한)소형준에게 정말 고맙다"며 웃었다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com