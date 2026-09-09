4G 연속 안타 '감 좋았는데' 3G 연속 선발 제외…사령탑 한숨, "타격감 올라왔는데…"

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문보경이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 이종서 기자] "타격감과 허리 통증이 같이 오네요."

염경엽 LG 트윈스 감독은 9일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 쓴웃음을 지었다.

전날(8일) '최하위' 키움 히어로즈에 3대8로 패배하면서 3연패에 빠진 가운데 문보경(LG)의 선발 라인업 제외가 길어지게 됐다.

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문보경은 6일 잠실 삼성 라이온즈전부터 허리 근육통으로 경기에 나서지 못하고 있다. 8일 키움전에서도 빠진 문보경은 9일 경기에서도 선발 라인업에 이름을 올리지 못했다. 문보경은 지난 2일부터 5일까지 4경기 연속 안타를 치는 등 좋은 타격감을 보여줬다. 타선의 힘이 필요한 상황에서 빠진 만큼, 아쉬움이 더 클 수밖에 없다.

이날 LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-송찬의(좌익수)-문정빈(지명타자)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-이주헌(포수)-홍창기(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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LG 입장으로서는 다행히 9일 한화전을 마친 뒤 이틀 동안 경기가 없다. 염 감독은 "타격감이 올라왔는데 딱 아프더라. 이틀 정도 휴식이 있으니 주말 삼성전(12일~13일)부터는 지명타자 정도는 가능할 것 같다"라며 "(문)보경이도 올해 야구가 참 안 되는 것 같다. 허리도 그렇고, 발목도 좋지 않다"라고 안타까워했다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 선발 카라스코가 실점 위기를 넘긴 뒤 1루수 오스틴과 함께 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

한편, LG는 카를로스 카라스코가 9일 선발 등판한다. 염 감독은 "6회까지 던져주면 승리조가 있으니 낫지 않을까 싶다. 5회까지만 막아도 1이닝은 어떻게 할 수 있을 것 같다"라며 "카라스코가 잘 던지면 오늘 고우석도 나갈 수 있다. 왼손타자가 나오면 존 케네디, 오른손 타자가 나오면 (고)우석이가 나가는 방향으로 하려고 한다"고 이야기했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com